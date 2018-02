La soledad, ¿una epidemia moderna?

El actor y comediante Robin Williams dijo en 2009: “Solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo, pero no lo es. Lo peor es terminar con personas que te hacen sentir completamente solo”.

Esa es su definición de soledad, y está bien, porque desde la psicología social, esta tiene un carácter subjetivo: cada individuo decide si su nivel de contacto con los demás es suficiente o no. Alex Grahm, por ejemplo, tiene 48 años. Esta norteamericana de ascendencia canadiense alguna vez estuvo casada, pero hace 7 años terminó su relación y está soltera. Grahm tiene dos casas y un trabajo estable, sin embargo, aunque comparte con amigos y socializa se siente profundamente sola. Su madre incluso le dice que “hay personas que nacieron para vivir en soledad”.

Jong Gierveld, sociólogo y demógrafo emérito y profesor en el Departamento de Sociología y Gerontología Social de la Universidad Libre de Amsterdam, lo explica así: “La soledad es una experiencia subjetiva y desagradable resultado de la percepción de unas relaciones sociales deficitarias”.

Este sentimiento no es una cuestión de sumas y restas, o de que no haya gente al lado. Puede ser que crea que no tiene amigos o que sus relaciones son superficiales. Según psicólogos y neurocientíficos, la soledad puede acarrear graves inconvenientes, aunque apenas se están empezando a comprender sus consecuencias. En las últimas dos décadas, ha sido reconocida como un riesgo para la salud y longevidad. Algunos estudios científicos sugieren que es casi tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día.

Según un trabajo del psicólogo John Cacioppo, un investigador estadounidense experto en la soledad y quien junto a el psiquiatra Gary Berntson es considerado el pionero de la neurociencia social, sentir una soledad extrema puede aumentar las probabilidades de una muerte prematura de una persona mayor en un 14 %. Un metaanálisis hecho en 2010 por Cacioppo y su equipo de trabajo mostró que tiene un doble impacto en la muerte temprana, más que la obesidad.

De acuerdo a un comunicado de la U. de Chicago, las consecuencias para la salud son dramáticas ya que sentirse aislado de los demás puede interrumpir el sueño, elevar la presión arterial, incrementar los niveles naturales de cortisol, la hormona del estrés, alterar la expresión genética de las células inmunes, aumentar la depresión y reducir el bienestar subjetivo.

La educación y el trabajo hacen que muchos vivan lejos de sus familias. Al mismo tiempo, la tecnología ha cambiado la forma de trabajar, comprar, socializar y entretenerse. Esto, en gran medida, ha servido para reducir el contacto cara a cara. La situación se agrava, como dice el filósofo Gilles Lipovetsky, en su libro De La era del vacío, por un “culto a las ocupaciones”, que eleva el tiempo de trabajo productivo.