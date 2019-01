Medimás a la venta, ¿en qué va el negocio?

Ahora hay un nuevo capítulo. El 21 de diciembre del año pasado, EL COLOMBIANO logró confirmar que había interés de una compañía norteamericana para adquirir la EPS. En un primer momento, fuentes de Medimás le dijeron a este diario que no se trataba de una venta, sino de “una inyección de capital”.

Tras las quejas de usuarios, aunque hubo una mejoría en la atención, los organismos de control, como la Superintendencia de Salud o la Procuraduría General le siguieron la pista y, en octubre de 2018, anunciaron, junto a la agente liquidadora de la EPS Saludcoop, Ángela María Echeverri , que se reversaba la venta de Cafesalud, que fue la EPS que adquirieron Prestnewco y Prestmed S.A.S., principales socios de lo que hoy es conocido como Medimás. Sin embargo, eso no ocurrió.

Desde el 1 de agosto de 2017 que empezó a operar, Medimás no ha dejado de dar de qué hablar. Su arranque con dificultades para garantizar la prestación de servicios y la ausencia de una red prestadora de servicios establecida en todo el país le pasaron factura inicialmente.

El interesado es Dynamic Business and Medical Solutions Inc. (Dbms Inc), filial de una compañía estadounidense que tiene el mismo nombre y que, según la comunicación oficial suministrada, tiene 26 años de experiencia en “administración y operación de modelos de atención de pacientes en Estados Unidos y otros países”.

Sin embargo, es preciso aclarar que aún no hay una “oferta oficial”, pero tanto Dynamic como la agente liquidadora de Saludcoop explican que el proceso avanza.

De acuerdo con la organización, esta transacción sería “una solución integral para la sostenibilidad y mejora del Sistema General de Seguridad en Salud, por efectos de la inyección de recursos frescos que optimizarán la situación financiera de Medimás EPS y su red de prestadores”.

Ante esto, diferentes sectores han hecho críticas al proceso, sobre todo para que se realice de manera pública y se desvirtúe que es una transacción entre particulares pues, como lo plantea el abogado y economista, José Roberto Acosta, quien ha hecho denuncias sobre Medimás, “no se puede hablar que es un negocio entre privados, cuando Medimás maneja los recursos que le llegan del Sistema de Salud, que no es otra cosa que dineros públicos”.

Otra voz que le apunta a lo mismo es la de Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, quien ya había solicitado a la Procuraduría, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y otras entidades, que se pronunciaran sobre el proceso. “Las solicitudes buscan proteger efectivamente a los afiliados a Medimás y especialmente a los pacientes con enfermedades crónicas, personas en condición de discapacidad, enfermedades huérfanas y aquellas de interés público en salud, para que durante el proceso de venta y posteriormente se garantice el acceso oportuno, continuo y con calidad”, expresó Castellanos.