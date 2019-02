¿Se siente mareado? Bájese del carrusel

En la Tierra los humanos sanos saben dónde es arriba porque la gravedad se los indica. Tienen sensores en el oído interior que son parte del sistema vestibular del cuerpo –una red de canales y cámaras llenas de líquido dentro del oído que ayuda a mantener el equilibrio, por ejemplo–. Estos comunican al cerebro la información sobre la orientación del cuerpo.

En el espacio, este sistema no detecta la atracción de la gravedad como en tierra. Allí, de un momento a otro, el mundo puede estar en desorden. Algo parecido sucede cuando no se puede mantener el equilibrio debido a problemas de salud. Imagínese despertando con preguntas como ¿en qué dirección es abajo?, ¿dónde están mis brazos y piernas?

Esto ha sido estudiado por la Nasa para mejorar las condiciones de sus astronautas, lo que resultó en el desarrollo de una tecnología que recientemente llegó a la ciudad y ayuda a detectar el sistema que falla en una persona que presenta vértigo crónico.

Le pasó a un usuario anónimo de Reddit, quien consultó en uno de los foros de medicina de este portal llamado “la puerta del internet” (Reddit.com/r/medicine), relatando los siguientes síntomas: “He estado sentado o de pie y, de repente, el mundo o mi visión de este se desplaza aproximadamente 45 grados hacia adelante o hacia un lado (no hacia atrás). Durante aproximadamente una hora después no puedo mantener el equilibrio, la visión se apaga, me siento mareado, aturdido y enrojecido”.

Otro usuario, en este caso médico y de perfil público, le comentó que es importante que visite a un especialista. Lo mismo que recomiendan los profesionales de la salud que se consultaron para este artículo.

Los problemas de balance son bastante comunes, dice Isabel Fernández Agudelo, otorrinolaringóloga y especialista en vértigo de Clivem, una clínica que se dedica al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas que tengan trastornos del equilibrio o audición. Y en algunos casos podrían llevar a la muerte, no por vértigo o por mareos, sino por la cantidad de caídas que producen.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere atención médica u hospitalización.

A esto se suma que la tercera causa de consulta médica en los hospitales colombianos es el mareo, comenta Fernández. Un asunto frustrante si no se encuentra la causa.

Jorge Luis Sánchez, médico especializado en neurología clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, asegura que del 10 al 15

% de las citas de un neurólogo se deben al vértigo y hasta un 6 % de la gente que consulta urgencias médicas en el mundo va por lo que describen como mareos.