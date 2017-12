Si lo agobia el nuevo año, no se preocupe

Diciembre es un mes de jolgorio y altas expectativas. Es la época en la que se hace inventario del año que pasó y se prepara el futuro. Solo que, no siempre y no para todos, es feliz. Los únicos preocupados por la llegada de la medianoche no son ni los cerdos ni los años viejos.

Según Ramón Rojano, psiquiatra y psicólogo, quien trabajó en este campo por más de 25 años en Estados Unidos y ahora es profesor de la Universidad del Norte, esta temporada es una de las que produce mayor impacto psicológico.

Aunque es sabido que no todo el estrés es malo, pues canalizado de la manera correcta puede ser estimulante o llevarnos a preocuparnos por el bienestar de los demás, en exceso es perjudicial.

Lo difícil es dosificarlo, en especial en esta época llena de elementos que escapan a nuestro control. Al cansancio del año laboral, le agregamos un sinfín de compromisos sociales y, además, nos exigimos hacer un balance y evaluar lo que hemos hecho y lo que no.

Estos hacen parte de los factores estresantes, y cuando se van, aparece una emoción más fuerte: la ansiedad. A través del sueño suficiente, el ejercicio y la adecuada nutrición se puede reducir su impacto, precisa David Pineda, neurocientífico de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, en estas fechas las semanas de comer de más, fiestas, trasnocho y excesos de licor no tardan en cobrar factura.

Si bien algunas familias e individuos celebran la Navidad, otros no, así que es importante respetar las ideologías y necesidades de cada uno. Si no se es creyente, aprovechar para pasar el tiempo en familia y descansar del ritmo desenfrenado de la contemporaneidad, señala Rojano.