Sic ordena a Facebook garantizar seguridad de cuentas colombianas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a Facebook adoptar nuevas medidas para garantizar la seguridad de los datos personales de más de 31 millones de colombianos que tienen una cuenta en esa red social, esto ante la filtración de datos que se originó con Cambridge Analytica.

“Estamos emitiendo una orden a Facebook, en donde más de 31 millones de personas en Colombia tienen una cuenta en esta red social, ya que hemos detectado cómo a través de la aplicación se instaló un programa denominado doctor Kogan, que desafortunadamente terminó en el caso de Cambridge Analytica, en donde hubo una filtración de datos y seguridad de los nacionales colombianos”, explicó el superintendente Andrés Barrero.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo de esta medida es que Facebook contrate una auditoría independiente y que no tenga ningún conflicto de interés, para que certifique en los próximos cuatro meses y que le reporte a la Superintendencia las medidas que ha adoptado la compañía en la política de protección de datos, así como los ajustes frente a la legislación colombiana.

“Hemos detectado aproximadamente 74 casos de filtración de datos en Colombia, lo que debemos tener en cuenta es que no todos los países tienen la misma regulación y destino seguro y muchos de estos datos terminaron usándolos en campañas políticas y publicitarias no autorizadas”, explicó Barreto, quien resaltó que si en cuatro meses no se reportan los ajustes, se puede incurrir en sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos.

En ese sentido, el organismo de control busca que la red social cumpla con la legislación de Colombia para garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios en el país, evitando que no se registren accesos, usos y consultas no autorizadas o fraudulentas a las cuentas así como la pérdida o adulteración de datos.

“Facebook tiene la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad de la información de todos sus usuarios, lo cual lo obliga a ser extremadamente diligente en esta labor y a no ahorrar esfuerzos para responder por la seguridad de los datos de miles de millones de personas”, indicó el superintendente.