Semana clave para el caso fiscal ad hoc

La opción de nombrar un fiscal ad hoc, una herramienta inexplorada y muy criticada por la falta de una reglamentación clara sobre la norma, lleva una semana sumando nuevos apoyos que le piden a la Corte Suprema de Justicia darse prisa en darle el visto bueno.

El jefe de otro de los entes de control, el procurador general, Fernando Carrillo, ha sido de los que más ha insistido en ello. Justamente ayer insistió públicamente en ello y pidió a la Corte “celeridad”.

Sin embargo no ha sido el único. El presidente, Iván Duque, también se embarcó en la idea e inclusive, el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, acudió junto a su vicefiscal, María Paulina Riveros, a las instalaciones del alto tribunal a manifestar “la profunda convicción que en los casos de impedimento lo más conveniente será siempre un fiscal ad hoc”.

Si bien tiene cierto sentido que Martínez abogue por una idea que él mismo presentó como proyecto al Congreso en 2016, aunque se hundió, al parecer entre algunos togados habría generado malestar la reunión del fiscal con los magistrados José Luis Barceló y Álvaro Fernando García, presidente y vicepresidente de la corporación respectivamente.

Vale recordar que la figura de fiscal ad hoc no existe como tal pues la norma habla de que en casos de impedimentos del fiscal, los casos los toma el vicefiscal, como ocurre desde abril de 2017.

Aún así, como la vicefiscal pidió usar esta figura, la Corte entra en un terreno de interpretación más que de norma.

Según el constitucionalista Juan Manuel Charry, eso implica que el alto tribunal omita la norma para aplicar directamente la Constitución, tras declarar que el ordenamiento jurídico no está aplicando el “principio de imparcialidad”.

No obstante, lo cierto es que el tiempo no está sobrando en esta situación, pues la presión sobre Martínez continúa aumentando conforme se conocen nuevos apartes de las grabaciones del fallecido excontroller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, en las que se demostraría que este tuvo conocimiento de los sobornos de Odebrecht mucho antes de llegar a su cargo en el ente acusador.

El Espectador –medio al que Pizano le hizo llegar el material de sus denuncias– publicó nuevos apartes de una conversación con el vicepresidente contralor del Grupo Aval, Rafael Neira, en el que hablan de supuestos contratos con los que se pagarían las coimas.

Tal conversación se habría dado después de hablar con Martínez, quien para la época era el abogado del Grupo Aval. Por eso, este sería un nuevo hecho que tendría que ser investigado por los organismos judiciales para definir si el actual fiscal ya conocía de las irregularidades.

El mismo audio descartaría lo que dijo Martínez en su primera defensa, que “se trataban de sospechas”, pues en las conversaciones hablan del cruce de cuentas como una forma de sacar el dinero.