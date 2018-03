Situación sigue “oscura” en frontera con Ecuador

Para Jorge Restrepo , director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, el problema de seguridad en la frontera con Ecuador no viene con el surgimiento de las disidencias de las Farc, es ubn asunto con mucha más historia en la que se han visto involucrados más grupos armados ilegales.

En medio de este enfrentamiento entre bandas por el control de los eslavones del negocio del narcotráfico, la población civil está llevando la peor parte. “El temor entre las personas está en todo Tumaco, en la zona rural como la urbana. Acá la guerra no se fue, solo cambió de camiseta y lo peor es que no se ve a la Fuerza Pública haciendo nada para cambiar la situación, no se perciben los anuncios que hecho el Gobierno”, dice un líder comunitario en Tumaco, quien le pidió a este diario proteger su identidad.

Agrega que las últimas horas han sido más difíciles por el ataque a las torres de energía. “si las noches eran peligrosas en zonas donde las autoridades no se atreven a quedarse, ahora, en total oscuridad, es peor. La gente se siente sola”.