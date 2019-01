Terminar obras de La Niña de 2010, la tarea del Fondo Adaptación

Destrabar y entregar Gramalote –el pueblo que se destruyó en diciembre de 2010 durante el fenómeno de La Niña– al igual que la megaobra del jarillón del río Cauca –que busca reasentar a cerca de 8.000 familias–; son solo dos de los proyectos que recibió hace tres meses el nuevo gerente del Fondo Adaptación, Edgar Ortiz Pabón.

En conversación con EL COLOMBIANO indicó que aunque recibió una entidad bastante estructurada, son muchos los desafíos. En 2019 tendrá para ejecutar 440 mil millones de pesos. Entre sus tareas cercanas está el de resolver el futuro del puente Hisgaura en Santander.

¿Qué entidad encontró?

“El Fondo ha venido creciendo. La entidad está en su fase de maduración y lista para hacer realidad los grandes retos que el presidente Iván Duque quiere ejecutar en temas de restauración ambiental y adaptación. También encontré una entidad que ha ejecutado el 75 % de los proyectos y que tiene un enorme reto para conseguir recursos que le permitan concluir con el 25% restante”.

¿Por qué en estos meses está haciendo tanto énfasis en la transparencia?

“Es mi eje de acción, es un principio de vida que tengo. Además porque la labor pública debe ser transparente por mandato constitucional. Quiero mostrar que es posible gerenciar de forma eficiente y transparente. Justamente en esa línea creamos un micro sitio en la página del Fondo que denominamos El Radar, en el que cualquier persona puede hacer seguimiento a los 102 proyectos críticos que encontramos”.

En ese sentido, ¿cuáles obras quiere terminar?

“La meta es terminar el 25 % que está pendiente de los proyectos de ola invernal 2010-2011. Ahí hablamos de casas, colegios, hospitales, sistemas de agua, vías. Ahora, es importante aclarar que para cumplir cabalmente con todos los proyectos postulados tenemos un déficit de $2,5 billones, en parte porque el anterior gobierno no asignó todos los recursos necesarios. En cuanto a la ejecución, hemos encontrado operadores y contratistas buenos, pero también otros regulares y otros malos que han incumplido con las obras. Se debe tener en cuenta que se postularon proyectos sin calcular algunas variables que los hacen más costosos de lo que se pensó en su momento”.

Siempre hablamos de adaptarnos a la lluvia, pero ¿el país está listo para El Niño?

“Colombia ha aprendido ciertas cosas, pero aún falta mucho camino por recorrer. Necesitamos generar cultura de adaptación al cambio climático que nos permitan tener comportamientos cotidianos que contribuyan a reducir los riesgos, pero además acciones concretas para saber qué hacer ante fenómenos climáticos como La Niña o el Niño. Es el momento de redefinir el desarrollo de la infraestructura en el país, la cual debe incorporar el análisis de riesgos para adaptarla al cambio climático”.

¿Cómo recibió Gramalote?

“Está muy avanzado. Ahora estamos en la fase final de destrabar la construcción de algo más de 200 casas, terminar el hospital y construir cuatro nuevos equipamientos que inicialmente no estaban contemplados (polideportivo, casa del adulto mayor, casa del Campesino y Casa de la Cultura). Llegó la hora en la que el municipio reciba las obras concluidas para que asuma su sostenimiento”.

¿En qué van los trabajos del jarillón del río Cauca?

“Van avanzando, tal vez no al ritmo que todos quisiéramos. Ahí hay que hacerle un gran reconocimiento a la actual administración del alcalde Armitage que decididamente se comprometió con este proyecto, sin lo cual no sería posible lo que hemos logrado. Actualmente ya están reforzados 8,1 kilómetros del total de los 26 kilómetros del Jarillón, está el 89% de las obra contratadas y el 73% despejado. Además ya hemos reasentado más de 4.309 familias, es decir cerca de 15,600 personas que hoy son menos vulnerables a un riesgo de inundación por desbordamiento del Río Cauca. Para este año nuestra meta es avanzar en 3 kilómetros más de jarillón reforzado, la entrega de 1.000 soluciones de vivienda y terminar al 100% el reasentamiento de las familias actualmente en zona de riesgo no mitigable”.

¿En qué quedó el gran proyecto del canal del Dique?

“Este macroproyecto, por su gran envergadura ambiental, técnica, social y económica, se dividió en dos fases: la primera, la protección de los 12 centros poblados y dos tramos viales. De esas obras la mayoría están entregadas, solo falta terminar las de Gambote y Santa Lucía que actualmente tienen un avance de 16% y 60% respectivamente. Hemos reforzado y construido más de 50 kilómetros de dique con los cuales se han beneficiado cerca de 217 mil personas. La segunda fase, actualmente en desarrollo, es la estructuración financiera, jurídica y de riesgos que permita conseguir los recursos para la ejecución de las obras, que ascienden a aproximadamente $2,7 billones. Esta fase tiene un periodo de construcción de 5 años aproximadamente pero el desarrollo y restauración se verá en 12 años”.

¿Cuánta plata tiene para ejecutar este año?

“Vamos a ejecutar $440 mil millones, de los cuales $257 mil millones corresponden a nuevas contrataciones y $183 mil millones a adiciones y otras inversiones” .