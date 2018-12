Tire y afloje de versiones Petro-Vélez por el video de los fajos

GUSTAVO PETRO



Origen de la plata

El martes de la semana pasada, cuando se conoció el video, dijo que se había tratado de una donación, pero el lunes cambió la versión y dijo que era un préstamo. El martes manifestó que no recordaba si había sido préstamo o donación, pero se mantuvo en que provino del arquitecto Simón Vélez.



De dónde salió el video

Desde el primer momento, el senador manifestó que había sido una infiltración del extinto DAS y que quienes lo grabaron habían sido miembros de su esquema de seguridad de la época. Posteriormente indicó que había sido para extorsionarlo y antier cambió de versión y dijo que había sido Juan Carlos Montes.



Fecha del video

La versión sobre la grabación del video no es clara. Ni el propio senador ha dejado claro cuál fue la fecha en que se grabó, aunque manifestó que había notado la cámara cuando recibió el dinero. La duda está entre si fue para su campaña al Senado en 2006 o fue destinada para los procesos dentro del Polo.



Su relación con montes

El senador explicó que conoce a Juan Carlos Montes desde que era adolescente en Ciénaga de Oro, Córdoba. Además, su amistad se afianzó porque Montes se casó con una familiar de una integrante del M-19, donde militó Petro. Además, dice que le ayudó en sus campañas de 1994 y 1998.



SIMÓN VÉLEZ



Origen de la plata

El arquitecto, en su única aparición en medios de comunicación, manifestó que ni le donó ni le prestó plata a Petro, aunque reconoció que sí gestionó con “mis amigos” para le aportaran a la campaña del entonces candidato al Senado. “Le ayudé a conseguir plata, hablando mierda con mis amigos”.



De dónde salió el video

Dijo que conocía de la existencia del video, desde que Juan Carlos Montes perdió su cargo durante la Alcaldía de Petro, y que seguramente el video se había filtrado cuando la familia Montes lo hizo digitalizar. “Pensé que alguno de los Montes había entregado el video, pero acepto que puede ser cierto del hackeo”.



Fecha del video

Tampoco deja claro cuándo se dio la grabación del video ni cuando les sugirió a sus amigos que respaldaran, económicamente, la financiación de una campaña de un movimiento de izquierda, como la de Petro. “Ya estoy viejo y esos años podrían no ser tantos, pero fue hace tiempo”, dijo el arquitecto.



Su relación con montes

Explicó que conoció a Montes cuando se lo asignaron como auditor de una obra que realizaba en Bogotá y que, desde ahí, empezó su amistad con él, dado que era un tipo muy “organizado”. Dijo que a través de él había a conocido a Petro. Sobre la grabación del video, señaló que “aún entre bandidos hay que ser leales”.



COINCIDEN/NO COINCIDEN



Origen de la plata

Las versiones de los implicados en este video no coinciden en la forma en cómo llegó el dinero a las manos del senador Petro. Sin embargo, al Vélez reconocer que le ayudó a conseguir financiación a Petro, le da la razón al senador que hoy está en la palestra.



De dónde salió el video

Las versiones coinciden de cierta manera, en cuanto a que ambos hablaron de un posible hackeo, pero distan en la manera cómo se dio. No obstante, el cambio de versión de Petro sobre el origen del video siembra interrogantes en esta polémica.



Fecha del video

No coinciden, pues ninguno deja clara la fecha, ni de la financiación o búsqueda de recursos, ni de la campaña o proceso electoral para el que se recogió. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral tienen la facultad para investigar.



Su relación con montes

Claramente las versiones sobre el papel de Montes son contrarias y el único que podrá aclarar cuál era la intención de grabar el video y posteriormente darlo a conocer es Montes, quien no ha aparecido en esta semana de polémica por el video que deja mal parado a Petro.