Tras los rastros del atentado en Bogotá

Cuba no capturará a la delegación de paz del Eln, como lo pidió el presidente Iván Duque en la noche del viernes, según dijo su canciller Bruno Rodríguez; en cambio, se acogerá al protocolo pactado entre las partes en caso de ruptura de los diálogos, en el que se establece que los países garantes acompañarán el retorno de la delegación guerrillera a suelo colombiano, sin capturarlos.

A lo que el mandatario colombiano contestó: “quiero dejar claro y hacer un llamado a ese gobierno: Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberan los secuestrados y cesaran los ataques terroristas. Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión, lo que se presentó fue un acto criminal, violador de los Derechos Humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia, por eso le pedimos a este gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia”.

Mientras esta situación se soluciona de una manera diplomática, en Colombia el Gobierno llama a la unión, a que los ciudadanos desde todos los rincones del país salgan a las calles a reprochar el terrorismo, que hoy deja sufrimiento en 21 familias que perdieron a sus seres queridos y luto en la Fuerza Pública y en la sociedad colombiana.

Para las 9 de la mañana de hoy están convocadas las marchas que saldrán de las principales plazas del país (ver paréntesis), aunque un importante sector alega que es una manifestación “politizada” por la derecha.

A esto ha llegado el país después de seis décadas de violencia armada, y de la ilusión de que el terrorismo había sido un capítulo concluido en Colombia.