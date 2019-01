Túnel de la Línea estará listo en mayo de 2020

Es tanto el pesimismo que hay frente a la entrega de la obra, que un periodista de la región le preguntó ayer a Duque, durante la rueda de prensa, que cuál era el mensaje que le enviaba a aquellos colombianos que ya no creen en una fecha más de entrega. A lo que Duque respondió: “Le puedo decir con toda la humildad, pero con toda la convicción que vamos a entregar este proyecto y que se convierta en gran obra para el bicentenario. Hemos revisado los cronogramas y estaremos en supervisión permanente de la obra”.

No es la primera vez que un presidente se compromete a entregar el Túnel de la Línea. Primero fue Álvaro Uribe , luego el mismo Juan Manuel Santos –quien al final de su mandato dijo que no lo pondría en funcionamiento– y ayer se sumó Iván Duque , quien le puso fecha: en mayo de 2020 entregará la obra principal (Túnel de la Línea) y en diciembre todas las obras anexas del Cruce de la Cordillera Central.

De acuerdo con Juan Esteban Gil, director del Invías, los estudios que se contrataron determinaron que el proyecto no se terminaría en 2018, y los recursos no eran suficientes, debido a que se evidenciaron fallas técnicas, obras inconclusas, deficiencias en procesos constructivos y el no cumplimiento de normas técnicas. “Esto conllevó la necesidad de construir obras adicionales, reparar, repotenciar y reconstruir algunas de los trabajos realizados”, dijo.

Explicó que las obras que se contratarán este año y cuya duración tendrán 19 meses, son las siguientes: En el tramo Tolima se ejecutarán $148.000 millones. Se construirán seis túneles, cuatro puentes, 3.3 kilómetros de segunda calzada y la atención de dos puntos críticos. En el sector Tolima 2, las inversiones alcanzan los $161.500 millones. Ahí se contempla la construcción de un túnel y dos puentes; la culminación de ocho túneles, ocho puentes, 5,7 kilómetros de segunda calzada, y la atención de 3 puntos críticos.

Y por último, en el Quindío las inversiones serán por $145.000 millones y ahí se terminarán cinco túneles, seis puentes, 6,5 kilómetros de segunda calzada, y la atención de cuatro puntos críticos.

Ninguna de estas obras ha sido adjudicada y se espera que esto se haga en abril, es decir, que todas estas obras tendrán que estar listas, según el cronograma, en noviembre de 2020.