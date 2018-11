Un capítulo más de Odebrecht enreda al fiscal

En un documento conocido por EL COLOMBIANO, queda constancia de que el Inpec visitó el 11 de septiembre a Andrade y le sugirió que “suspendiera la entrevista” y “se comprometiera a no hacerla”.

Finalmente, enfatizó en que no ha actuado como fiscal en el caso Odebrecht, pues se declaró impedido para conocer de ello y la Corte Suprema de Justicia lo aceptó.

Ante la tormenta, el fiscal Martínez aseguró en un comunicado que atendió a Pizano en calidad de amigo, pues este quería hacerle llegar por intermedio suyo a Luis Carlos Sarmiento Angulo , presidente de la junta directiva del grupo Aval, las evidencias que encontró, siempre aclarando que el mismo controller no estaba seguro de que lo que tenía entre manos fueran coimas.

Según sus indicios, que fueron puestos en conocimiento de Martínez, el 25 de junio de 2015, un año antes de su nombramiento en la Fiscalía, al cruzar las cuentas de los contratos con los pagos reales en tesorería del proyecto Ruta del Sol 2, encontró que las cuentas no daban. Aparecieron contratos invisibles u objetos contractuales duplicados, observaciones que llegaban a un valor de 24 mil millones de pesos. Esta era la prueba de que se estaban dando coimas y quien era el encargado del correcto uso de los recursos y la ejecución de las obras se las estaba dando a conocer al abogado de la empresa para la que trabajaba.

Ante la situación, queda la discusión sobre si está en entredicho la legitimidad del fiscal y si reviste en contra suya alguna falta a la ley.

En el primero de los casos, es preciso conocer lo que le dijo Martínez a Sarmiento para así determinar el grado de importancia que se le dio. Así lo consideró Juan Carlos Ruiz, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario. “Esto mina la legitimidad del fiscal en sus actuaciones frente a Odebrecht. Aquí no se está avanzando como en otros países como Perú –donde expresidentes están incursos en procesos– y Martínez ya no tiene una posición cómoda ante la opinión pública”, aparte, recalcó que “causa mucha sorpresa que no se haya nombrado fiscal ad hoc”.

A su vez, Jaime Carrión, politólogo y docente de la Universidad Nacional, agregó que “guardar silencio sobre este tipo de delitos es muy delicado, mas cuando ellos son los rostros que invitan a la ciudadanía a denunciar”.

Por su parte y para la segunda cuestión, el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago fue enfático en que desde la actuación penal, no hay irregularidad alguna. “Néstor Humberto Martínez era abogado y asesor de una de las partes intervinientes en esos contratos, y uno en ese rol tiene la obligación de guardar reserva profesional respecto a ciertas cosas. Pero lo más importante es que, como tal, no tenía la obligación de denunciar este hecho”, explicó.

Añadió que la actuación de la Fiscalía no se ha obstaculizado ni frenado por acción u omisión del jefe de la entidad, pues este se declaró impedido recién llegó al cargo. “No veo qué cuestionarle”, remató.