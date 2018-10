Van más de 150 hechos violentos de las disidencias

Además, Restrepo afirma que ya no se puede hablar de grupos guerrilleros, pero si de crimen organizado en los territorios donde están. “No hay ninguno que se pueda catalogar como subversivo. Lo más parecido a eso es la disidencia de Farc que está en Caquetá bajo el mando de alias Gentil Duarte, eso sería lo más cercano a un grupo guerrillero”.

“Desde mediados de 2017 se comenzaron a registrar las primeras acciones ofensivas de esos grupos, las cuales sólo escalaron en abril pasado. Hasta entonces, los niveles de violencia ejercida por estos ilegales fueron bastante bajos. Sin embargo, en los últimos meses se nota una fuerte tendencia al crecimiento de los mismos. Este aumento no está asociado a ninguna operación militar aparente que hubiese provocado acciones de distracción”, explica el estudio del CERAC.

El 19 de septiembre, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta hicieron con disparos de fusil contra la estación de Policía del municipio de Convención, Norte de Santander. Tras el ataque aparecieron varios mensajes alusivos a las disidencias del frente 33 de las Farc. No se registraron personas heridas.

Un menor muerto, quien hacía cuatro meses había sido aprehendido por las autoridades por ser presunto sicario de las disidencias del frente 36 de las Farc, dejó un ataque armado en el casco urbano de Briceño, norte de Antioquia. Las autoridades no descartan que el ataque lo cometió el mismo grupo disidente, aunque en la zona también hay presencia del Clan del Golfo.

Walter Patricio Arizala, alias Guacho, y Ricardo Abel Ayala, alias Cabuyo, son los cabecillas de disidencias que más han llamado la atención de las autoridades por sus acciones criminales en Nariño y Antioquia respectivamente.

Lo curioso, como dice Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, es que estos dos delincuentes no eran conocidos mientras las Farc funcionaron como grupo guerrillero; ahora, hechos como la muerte de los periodistas ecuatorianos en zona de frontera y el asesinato de los geólogos, entre otros actos violentos, los han sacado del anonimato.

“Estos dos hombres no son comparables y también creo que hay una lógica de agrandar una serie de personajes que no pasan de ser bandidos venidos a más. Aunque creo que Cabuyo es más débil, ambos son chivos expiatorios. Matarlos o capturarlos no va a cambiar nada de lo que está pasando con estos grupos armados ilegales en Colombia”, afirmó el analista.