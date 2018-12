Las 10 obras que dejan preguntas, ¿qué pasa?

Ahora, puntualmente, ¿por qué se están cayendo algunos puentes? “Por múltiples razones, pero eso no puede ocurrir. No se pueden caer. Hay un rol importante que tenemos que destacar y al que debemos llamar la atención y es a las interventorías. Por ejemplo, me pregunto: ¿dónde estaba la interventoría del túnel de la Línea cuando todo esto estaba ocurriendo? ¿dónde estaba la interventoría de la vía Bogotá-Girardot cuando se empezaron a caer los taludes? ¿dónde estaba la persona que revisó los diseños del puente Chirajara? Por eso digo, a este tema le tenemos que encontrar solución”, dijo Gutiérrez.

Frente a los cuestionamientos del funcionario, se le insistió: ¿y dónde estaban los ingenieros? A lo que él responde: “Este no es un tema solo de ingenieros. Es trasversal. Por ejemplo, los diseños de nuestros proyectos no son los adecuados y por eso siempre tenemos retrasos y sobrecostos. Es muy extraño encontrar una obra que no tenga o retrasos o sobrecostos, y esto no ocurre en ningún otro país. Esto corresponde a una dinámica política debido a que adjudican los proyectos con afán, sin importar que estén bien estructurados”, dijo.

Es de anotar que en 2018 solo hay reportes de caída de dos puentes en el mundo y ambos eran peatonales: en Perú, en enero, en el que fallecieron cinco personas y el otro, en Miami, en marzo, en el que murieron seis personas.