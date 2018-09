Víctimas exigieron la verdad a Montoya

Tras escuchar los casos de los que se le acusa al general (r) Mario Montoya, su abogado defensor, John Fernando Vásquez, indicó que muchos de los señalamientos por “falsos positivos” no tienen asidero o conexidad porque ocurrieron entre 2007 y 2008, años en los que el militar en retiro fungía como comandante del Ejército nacional.

“Echo de menos la conexión de los casos descritos porque los hechos que se relacionan ocurrieron en unidades tácticas del Batallón Contraguerrilla No. 35 y el Batallón Santander, y el comandante del Ejército no tenía la subordinación sino que la tenían los comandantes de las unidades”, indicó el jurista defensor.

No obstante, los representantes de las víctimas rechazaron esta aseveración e indicaron a la JEP que no aceptar los hechos y pedir el no reconocimiento de víctimas es revictimizarlas, como lo expresó la abogada Liliana Castillo, quien indicó que esta petición por parte del militar y su defensa, “genera dudas sobre el reconocimiento de la verdad”. La audiencia del general Montoya en la JEP fue suspendida y según el magistrado Díaz, se fijará la próxima sesión mediante una resolución.