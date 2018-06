Academia insiste en suspender licitación de Galeón San José

Después de que la Universidad de Antioquia se opusiera al proceso de contratación del Galeón, ahora son miembros de la Universidad Nacional quienes pidieron que se suspenda el proceso licitatorio del Galeón San José, al considerar que hay falencias que se pasan por alto.

“Nosotros reiteramos que en este proceso hay falencias graves y se debe suspender su licitación... Yo veo qué hay demasiada improvisación y precipitud en la búsqueda del Galeón”, dijo Antonio José Rengifo, profesor de la Universidad Nacional.

Con esta postura coincidió la profesora de la Universidad de Antioquia, Alba Nelly Gómez, quien consideró que “se debe suspender este proceso de licitación porque consideramos que va en contra de la protección de patrimonio”.

Los académicos reclamaron a Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Historia y Antropología (ICANH), que no han sido invitados a participar del proceso de búsqueda del Galeón San José.

“Nosotros desde la Universidad Nacional y muchas otras academias no estamos para dar una simple opinión, este tema no es de opiniones y no debemos ser tomados como simples opinadores. No nos invitaron a dar conceptos técnicos, nos dijeron que solo diéramos una opinión, aquí no vinimos a avalar ningún proyecto y no aceptaremos bajo ninguna circunstancia eso, exigimos nuestra participación en las decisiones que se deben tomar para proteger este patrimonio“, dijo Rengifo.

El docente de la Universidad Nacional manifestó que durante el proceso de expedición del Galeón no se han abierto convocatorias en las que se invite a participar a las universidades.

“Doctor Montenegro nosotros no hemos dado conceptos técnicos, usted está muy equivocado, la academia también ha dado la lucha por el Galeón San José, reitero que no hemos sido invitados a participar en este proyecto”, dijo el académico.

Por su parte, Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Historia y Antropología (ICANH), respondió que la academia ha sido invitada a la exploración pese a que no se enfocan en la cuestión científica sino en la jurídica.

“Las universidades se oponen al proceso pero este se ha realizado con lo estipulado desde un inicio. La academia tiene una participación muy importante, se han contado con los estudios de la Universidad de Los Andes, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, se ha dado peso a lo que dicen”, resaltó Montenegro.

Las declaraciones se dieron en un conversatorio citado por el Ministerio de Cultura.