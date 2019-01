En estas salas podrá ver a BTS en cine este sábado

Llegó el día que los fanáticos de la agrupación de K-Pop BTS estaban esperando. Este sábado 26 de enero, los seguidores colombianos tendrán la oportunidad de ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook en la pantalla grande de 71 salas de cine en 13 ciudades del país.

Los siete músicos y bailarines que han puesto el K-Pop (pop coreano) en el mapa mundial están presentando el BTS World Tour - Love Yourself. La grabación que se verá en Colombia fue realizada en el Estadio Olímpico de Seúl.

Inicialmente el concierto se presentaría únicamente en 30 salas de cine, pero fue tal la demanda de boletería por parte de los fanáticos del grupo que la exhibición se duplicó. Hasta el momento 20 mil entradas han sido vendidas.

BTS cuenta con grupos de fans por todo el país, que por años han hecho todo lo posible por traer la banda a Colombia y así finalmente poder verlos en vivo. Aunque sus esfuerzos han sido muchos, siguen esperando más apoyo para que la banda pueda presentarse en el país.

Mientras tanto, importan álbumes y mercancía desde Corea del Sur para apoyar a sus artistas favoritos.

La agrupación ha roto varios récords, entre ellos lograr figurar dos veces entre la canción número uno en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos con Love Yourself: Answer y Love Yourself: Fear.

También tuvieron su propia portada en la revista TIME y el video musical de su canción Idol fue el más visto en 24 horas en la historia de YouTube, alcanzando 45 millones de visualizaciones en el día de su publicación. Hasta el momento, el video ya alcanzó más de 345 millones de vistas.

Su álbum Love Yourself: Tear vendió más de 135 mil copias en su primera semana en el mercado estadounidense, un logro que ningún otro artista del género había logrado fuera de Corea del Sur.

Estas son las salas y los horarios en los que podrá ver a BTS en concierto en Medellín (algunas funciones se emitirán en simultáneo en varias salas, por eso hay repeticiones de horarios):

