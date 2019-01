La paisa, villana de la serie Gotham, va por más

The Social Ones, Low Tidey The Drummer, al lado del consagrado Denny Glover, son los títulos en los que figura y que están pendientes de definir las fechas de exhibición.

La artista, que se formó en la Academia Americana de Artes Dramáticas, ha tenido la posibilidad de trabajar al lado de Emma Roberts, la hermana de Julia, en la producción Who We Are Now, que se rodó en 2017.

“Este sueño –actuar– llegó a mi vida, fue un amor a primera vista, los dos nos encontramos. Cada día trae su propio afán, me estoy disfrutando las experiencias y la compañía de la gente con la que estoy trabajando. Sigo estudiando y preparándome, porque la competencia es grande. Además de la actuación quiero trabajar en propiedades, tener mi propia compañía de bienes raíces”, así define esta mujer su experiencia en el mercado cinematográfico.

Mientras precisan las fechas de estreno de los tres largometrajes, Camila se integró al elenco de la serie Star, protagonizada por Jude Demorest, Brittany O’Grady y Ryan Destiny, que se ocupa de las vivencias de un trío musical originario de la ciudad de Atlanta.

Camila mantiene permanente contacto con su familia y amigos, la mayoría de ellos radicados en Envigado. A eso atribuye a que pese a que lleva viviendo más de 15 años en Estados Unidos no ha perdido su acento ni sus raíces.

En sus planes está los de trabajar en producciones latinas (sin abandonar el mercado norteamericano), en especial las que se hacen en el país.

“Un sueño que tengo en este momento es trabajar en Colombia, allá hay mucho talento, este es mi país y sería muy lindo”, apunta la actriz que trata de volver, mínimo, dos veces.