En el trailer de remake de Chucky no aparece Chucky

Este viernes 8 de febrero fue estrenado el trailer de Child’s Play, que es considerado como el remake de la popular cinta de terror Chuchy, que se estrenó en 1988 y de la que se han hecho varias secuelas.

En la nueva producción, el denominado Muñeco Diabólico renace adaptado a las nuevas tecnologías (con inteligencia artificial). Lo curioso es que en el avance no muestran a Chucky, siempre aparece bajo la sombra, lo que no permite ver si será igual o no a la figura original. En el tráiler se nota que la historia se basará en la mezcla de terror y comedia.

El estreno está previsto para octubre de este año, para que coincida con la temporada de Halloween. Está está dirigida por Lars Klevberg y protagonizada por Aubrey Plaza ) como la inocente madre y Gabriel Bateman interpretando el papel del niño.