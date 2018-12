¡Agéndese! Los estrenos más esperados para 2019

La trama de esta cinta sucede 20 años antes de los acontecimientos de la primera de Transformers. Durante 1987, Bumblebee encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad en california. Charlie Watson (Hailee Steinfeld), a punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee, con cicatrices de batalla y roto. Cuando Charlie lo revive, rápidamente se entera de que este no es un VW Beetle amarillo común y corriente llamado Bumblebee, que muchas décadas antes recibió el encargo de proteger a la humanidad de una invasión de los malvados Decepticons.

Si no quiere perderse ninguna, aquí están las reseñas para que separe las fechas de estreno ya confirmadas en Colombia.

De El protegido, Bruce Willis regresa com o David Dunn y Samuel L. Jackson como Elijah Price, también conocido por su seudónimo: Mr. Glass.

“ En este capítulo, Hipo y Chimuelo finalmente descubrirán sus verdareros destinos: Hipo como el jefe de la aldea de Berk junto a Astrid y Chimuelo el Dragón líder de su especie. Mientras ambos ascienden, hay una amenaza tenebrosa que no han confrontado aún y la aparición de una Furia Negra femenina, se pondrá a prueba los lazos de su amistad como nunca antes lo hemos visto”.

Once upon a time in Hollywood - Agosto 8

Será la nueva película de Quentin Tarantino y traerá en pantalla a actores de la talla de Margot Robbie, Kurt Russell, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino y Dakota Fanning.

La cinta narra la historia de un actor de televisión descolorido y su doble quienes se embarcan en una odisea para hacerse un nombre en la industria del cine durante el reinado de terror de Helter Skelter en 1969 en Los Ángeles.