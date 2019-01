Una agenda para las películas de este 2019

Otra cinta confirmada este mes

Abril 11 - Hellboy

MAYO

23 (jueves)

Aladdin

Ya no será animada como clásico de 1992 si no con personajes reales. Dirigida por Guy Ritchie cuenta en su elenco con Will Smith como el genio que tiene el poder de conceder tres deseos a quien posea su lámpara mágica. También actuan Mena Massoud (Aladdín), Naomi Scott (la Princesa Jasmín) y Marwan Kenzari (Jafar).