Este miércoles se presentó el primer adelanto de las aventuras de Elsa, Anna, Kristoff y Olaf quienes esta vez salen del reino para aventurarse a nuevos retos.

La secuela se estrenará en Colombia el 21 de noviembre de este año.

Recordemos que la primera entrega de Frozen en 2013 ganó dos premios Óscar, uno por mejor cinta animada y otro en la categoría de Mejor canción original con Let it go.

Esa cinta, además, fue la más taquillera de ese año en el mundo, recaudando 1.274 millones de dólares.