El Óscar es para: Latinoamérica

La cinta de Pixar y Disney que narra la tradición del Día de los muertos, Coco, se llevó dos premios: Mejor Película animada y Mejor canción original por Remember Me. Guillermo del Toro, el mexicano, amigo de Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu (ya ganadores en esa misma categoría) se llevó el premio a mejor director. Y Chile, se llevó la estatuilla como Mejor Película Extranjera.

Se comenzó a hablar español, en un primer momento, con Gael García Bernal, Miguel y Natalia Lafourcade interpretando la canción Remember Me de la cinta Coco .

Pero la fiesta para México no terminó allí. La canción de Coco , Remember Me , que interpretaron en vivo Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y Miguel, ganó como Mejor tema de película.

Actores como Albert Finney, Brendan Gleeson, Richard Burton, Timothy Spall, Bob Hoskins e incluso Christian Slater se pusieron previamente en la piel del ex primer ministro británico Winston Churchill, pero Oldman ofrece en Las horas más oscuras el retrato definitivo del icónico político a pesar de las capas de maquillaje y mostrando todo su talento sin caer en la mera imitación.

Gary Oldman, por su parte, dijo: “este premio es glorioso. Estados Unidos me ha dado mucho: mi hogar, mi vida, mi familia y, ahora, un Óscar”, indicó el intérprete, quien se emocionó al recordar a su madre, que próximamente cumplirá 99 años.

Ambos, visiblemente emocionados recibieron sus galardones ante la ovación del público. “ Estoy hiperventilando un poco, si me caigo, recójanme porque tengo cosas que decir ”, comenzó su discurso sobre el escenario la actriz, que era favorita en la categoría.

No había duda, las casas de apuestas los daban como los ganadores de la noche y así fue. Gary Oldman por su papel de Wiston Churchill en Las horas más oscuras y Frances McDormand por Tres anuncios por un crimen fueron los ganadores.

Kimmel destacó el trabajo de las campañas #MeToo y Time’s Up contra la mala conducta sexual y la desigualdad de género, señalando que solo el 11% de las películas son hechas por mujeres.

La ceremonia comenzó con el monólogo de Jimmy Kimmel, para que la transmisión de televisión no se extendiera más de lo normal, el presentador y humorista prometió a los ganadores una moto acuática para quien hiciera el discurso más corto.

El primer galardón para La forma del agua fue el de Diseño de producción. La cinta comenzó la ceremonia como la más nominada con 13 galardones en total. En ese momento ya había perdido en 4 por lo que no tuvo como igualar el récord de las más ganadoras en la historia: Ben-Hur, Titanic y el Señor de los anillos que en su momento se llevaron 11 estatuillas. Finalmente ganó en 4 categorías.

Otros ganadores:

Mejor documental: Icarus

Mejor documental corto: Heaven is a traffic Jam on the 405

Mejor corto animado: Dear Basketball

Mejores efectos visuales: Blade Runner 2049

Mejor Guion Adaptado: Llámame por tu nombre

Mejor Guion Original: Get Outs

Mejor Fotografía: Blade Runner 2049

Mejor música de una película: La forma del agua

Mejor canción original: Remember Me - Coco