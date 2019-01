Guillermo del Toro y sus 10 observaciones sobre Roma

Seguro recuerda a Guillermo del Toro, el director mexicano que el año pasado subió a recibir dos premios Óscar por su película La forma del agua. Él, junto a Alejandro González Iñárritu y a Alfonso Cuarón forman “los three amigos”, los tres directores mexicanos cuya amistad transciende las pantallas de cine. Diarios como El País de España los cita como “la tríada con más talento de la llamada nueva edad de oro del cine mexicano”.

Y es que los tres, que ya han ganado un Óscar, se leen entre ellos sus guiones antes de que un proyecto tenga forma, se conocen su tipo de cine y se complementan a pesar de cada uno trabajar en orillas distintas.

Esta semana y luego de que La Asociación de Críticos de Estados Unidos le entregara el premio mayor de mejor película a Roma, la creación de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro escribió en redes sociales sus apreciaciones sobre la misma.

Roma ha sido una película amada por unos, no querida por otros y el hecho de que sea tendencia desde hace varios meses hace complejo la forma en que la gente que no la ha visto la pueda abordar. Rafa Sarmiento, comentarista de TNT para la temporada de premios, explicó que la sobreexposición le ha hecho daño a Roma y que es difícil ver una película cuando tanta gente comenta y hay tanta expectativa: “Cada quien vive, vibra y adopta Roma de manera diferente. A muchos les parece lenta. La película tiene una cadencia diferente, no es convencional en ningún sentido. Va de lo general a lo particular y tiene muchas capas y subtextos”, anota.

Quizá por eso Del Toro se arriesgó a hacer este decálogo en Twitter, que es para muchos una clase de cine en sí (Si no ha visto la cinta estas apreciaciones pueden tener spoilers). Esto fue lo que dijo:

“1. Para mí, el plano inicial sugiere que la Tierra (el piso infestado de mierda) y el Cielo (el avión) estarán siempre lejos pero el agua los revela y une brevemente, como un espejo. En Roma las verdades las revela el agua.

2. Estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se pueden zanjar fácilmente . Habrá momentos en que la familia se ‘acerque’ pero serán pasajeros: ‘Nos salvo Cleo’ y casi de inmediato: ‘Me preparas un licuado de plátano?’

3. El arco de su historia nos lleva a revelar su dolor más íntimo –revelado por el agua–. ‘No quería que naciera’.

4. Un momento clave, orquestado con enorme precisión por Cuarón es el momento en que a Cleo se le rompe la fuente justo en el momento del Halconazo y cuando Fermín entra con la pistola y la camiseta de ‘Amor es...’. Su bebé nace muerto.

5. Roma es, en todo sentido, una pintura mural, un fresco enorme. Lo anuncia así el uso de angulares y de elaborados dollies laterales. Cuarón cifra su dramaturgia en imagen y sonido. Todo esta ahí.

6. Me parece que esta poco difundido el hecho de que Cuarón y Eugenio Caballero reconstruyeron en un lote enorme, varias cuadras de la ciudad de México- con banquetas, lamparas, asfalto, tiendas,etc. Un logro titánico.

7. Roma no presenta solo dos clases sociales. Las barreras están estratificadas entre la familia y los terratenientes de apellido extranjero y aun entre Fermín y Cleo. Esto es patente cuando él la insulta en el campo de entrenamiento.

8. Si Roma cifra su narrativa en imagen y sonido, la pista sonora –escuchada en cine– es dinámica, envolvente y sútil, pero precisa.

9. Cuarón parece sugerir que todo es cíclico: Por eso, quizá, Pepe recuerda otras vidas en que perteneció a clases y profesiones diferentes. Todo viene y va: solidaridad, amor, la vida... y solo a veces nos podemos abrazar junto al océano.

10. La imagen final rima con la inicial. Una vez mas tierra y cielo. Solo Cleo puede transitar entre ellos. Con la esencia que le permitió superar la prueba de Zovek. La cinta abre mirando hacia abajo y cierra mirando hacia arriba pero el avión y el cielo, siempre estarán lejos”.

Este decálogo, escrito en Twitter por Del Toro en inglés y en español generó todo tipo de comentarios.