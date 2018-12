Con o sin capa, estas pelis salvaron la taquilla

En abril de 2018, días antes de que se estrenara Avengers: Infinity War ya 280 mil personas habían comprado boleta en Colombia para verla. Una cifra récord (antes Rápidos y Furiosos 7 había conseguido preventa de de 154 mil entradas).

Al mirar ese número hoy se entiende por qué esta película fue la más taquillera del año en el mundo, la que más espectadores ha llevado a a las salas de cine en la historia de Colombia y la que el público de EL COLOMBIANO catalogó como la mejor cinta de superhéroes de 2018 (ver infografía).

Para la temporada de premios, que ya entregó algunas nominaciones, Avengers consiguió aparecer en categorías técnicas pero no a la Mejor Película como sí lo logró Pantera Negra, por ejemplo. Para el crítico de cine, Samuel Castro, la taquilla es importante “pero no para nosotros, los espectadores. Es clave para los productores, pues les ayuda a saber si invirtieron bien y si la expectativa generó presencia de gente en las salas” más no refleja si una película es buena o mala.

“Tampoco podemos caer en la bobada de que sí una tuvo mala taquilla es porque es una ‘joya incomprendida’. Ese es otro extremo. La taquilla, en conclusión, es un termómetro que indica qué géneros gustan o qué actores están en auge”, concluye Castro.

Las estadísticas

Este listado se realizó recopilando las cifras de espectadores que semana tras semana envía Cine Colombia, además se contrastó con el reporte del área cinematográfica del Ministero de Cultura de Colombia.

Una minería de datos en la que se analizaron los 346 filmes estrenados en el país a diciembre 19 de este año.

El veredicto es claro: las cintas familiares y de superhéroes son las preferidas en Colombia, aunque el terror es un género que se lleva buen recaudo local.

Para la taquilla internacional se usaron los datos de Box Office Mojo, que actualiza diariamente la asistencia a cine en los teatros de Estados Unidos y el mundo.

Para la votación local consultamos con los lectores de ElColombiano.com. Eligieron entre las cintas más representativas de cada género, escogidas con los críticos Samuel Castro y Paula Chaparro.

Para cada género (drama, comedia, terror, familiar, acción y colombiana) se escogieron cuatro cintas y los lectores votaron por su favorita. Se recibieron 837 votos. Falta ver si en el país los estrenos más esperados de 2019, como Avengers: End Game y Star Wars Episodio IX le quitan el trono a Infinity War como la más vendedora de todos los tiempos.

Estas son las cifras y más abajo verá cómo fue la votación de los lectores de EL COLOMBIANO.