Los Globo de Oro y su aire de rebeldía en 2019

Roma, la cinta de Alfonso Cuarón, haría historia esta noche si gana en alguna de las tres categorías nominadas (mejor película extranjera, mejor director y mejor guion). La película, hecha por Netflix para su plataforma, compite además con quienes argumentan que el cine es para ver en cine y no en televisión u otro dispositivo.

Para Rafa Sarmiento, comentarista de los premios que se verán por el canal TNT a las 7 de la noche, un filme se ve mejor en la pantalla grande, “en la tele o la computadora es perder detalles”. Cuando conversó con Cuarón sobre el tema este le contó que su proyecto estaba lleno de peros y que la plataforma de streaming aceptó medirse al reto. “La constante en la carrera de Cuarón ha sido la poca confianza que han tenido en él y en sus proyectos ¿Quién le iba a dar al director mexicano la cantidad de dinero que necesitaba para hacer una película en español, en blanco y negro y basada en sus memorias de infancia? Era muy complicado”, cuenta Sarmiento.

Entonces Netflix asumió el riesgo, “y ganaron 4 a 0 con 9 hombres en la cancha, el técnico suspendido y el arbitraje en contra. La cosa salió. Estamos viviendo una revolución que apenas empezamos a entender y no estoy seguro en qué va a terminar. Aprendemos a consumir estos productos de forma diferente”.

Roma, afectada por la sobreexposición

Rafa Sarmiento equipara lo de Roma con el fenómeno de la cinta Amélie: “todos hablan y generan demasiadas expectativas e ir así a ver una película es muy complicado. Cada quien vive, vibra y adopta Roma de manera diferente. A muchos les parece lenta. La película tiene una cadencia diferente, no es convencional en ningún sentido. Va de lo general a lo particular y tiene muchas capas y subtextos. Cuarón dice: ‘el 50 % lo pongo yo, el otro 50 la experiencia del publico’, ya si alguien no se engancha, ni modo, eso es lo subjetivo del cine”.

Algo que hay que aclarar es que no es la primera vez que una cinta producida por un servicio de streaming es nominada. Antes lo hizo Manchester junto al mar, la diferencia es que esta cumplió con los parámetros de exhibición tradicionales (el tiempo entre la proyección en cine y la llegada a streaming) mientras que Roma no. En eso Cuarón ha sido rebelde, como cuando tuvo que salir del Festival de Cannes y no aceptó las condiciones del festival para incluirla en la competencia. En Venecia no fueron tan estrictos y ganó el León de Oro.

Hoy en los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood si gana, sería la segunda cinta mexicana en lograr el galardón como Mejor película extranjera (la primera fue en 1957 Tizoc: Amor indio protagonizada por Pedro Infante y María Félix).

Ya está entre las 9 preseleccionadas para los Óscar. Sarmiento piensa que sí va a conseguir la nominación y que si la cinta polaca Cold War no se le atraviesa en el camino, sería el primer Óscar para México en esa categoría (a pesar de ser el país latinoamericano más nominado en ese apartado, nunca ha ganado).

La polémica con los superhéroes y otras más

Black Panther es el primero de 21 filmes –que ha sacado el Universo Cinematográfico de Marvel– que consigue nominación a mejor película de drama. “Es incomprensible que por incluirla hayan dejado afuera a cintas como First man o Beautiful Boy”, según Sarmiento. “Black Panther trae una visión diferente en el cine de cómic pero para mi gusto no le llega a las rodillas a las Batman del director Christopher Nolan. Me parece que fueron condescendientes en el afán de ser incluyentes”, precisa el comentarista.

Otra decisión controversial para Sarmiento fue que la cinta polaca Cold War no estuviera en la categoría de Mejor película extranjera: “no lo entendí. Para mi había tres lugares fijos en esa categoría, México, Japón y Polonia. Las otras dos plazas podrían ser discutidas pero aquí ni la incluyeron”.

Pero la rebeldía en los Globo de Oro ha sido una constante, “desde acomodar las películas en drama y musical o comedia, por ejemplo y así los actores. Nominaron a Timothée Chalamet como actor de reparto, yo lo hubiera puesto en principal y en drama. Dentro de esos actores dramáticos me faltó Ethan Hawke, esperaba lo de Rami Malek y me sorprendió Lucas Hedges, (me llama la atención su carrera y sus decisiones creativas. Sobre él hay que poner la mira, lo está haciendo muy bien)”.

Otro caso es el elenco de la cinta La favorita, entraron todas las actrices como nominadas, “pero la gran ironía, su director Yorgos Lanthimos no está nominado y también está a mejor película. No sé qué le faltó al director”.

En comedia Sarmiento apuesta por Viggo Mortensen en Green Book: una amistad sin fronteras, “tiene todas las de ganar pero no me sorprendería que terminen entregándole el premio a Robert Redford”.

Eso en cuanto a cine. Sobre las categorías de televisión si no hubo tantas sorpresas. Series como El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story, The Americans, Barry, Homecoming, El método Kominsky y El cuento de la criada lograron nominaciones.

¿Quién ganará? Esta noche se acabará la duda

Algunos nominados en cine

Mejor cinta de drama

Pantera negra

El infiltrado de Kkklan

Bohemian Rhapsody

If Beale street could talk

Nace una estrella

Mejor actriz de drama

Glenn Close - La esposa

Lady Gaga - Nace una estrella

Nicole Kidman - Destrucción

Melissa McCarthy - Can you ever forgive me?

Rosamund Pike - A private war

Mejor actor de drama

Bradley Cooper . Nace una estrella

Willem Dafoe - At eternity’s gate

Lucas Hedges - Boy erased

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Jon David Washington - El infiltrado del Kkklan

Mejor película musical o comedia

Locamente millonarios

La favorita

Green Book: una amistad sin fronteras

El regreso de Mary Poppins

Vicepresidente

Mejor película extranjera

Capernaum - Libano

Girl - Bélgica

Never look away - Alemania

Roma - México

Shoplifters - Japón

Mejor director

Bradley Cooper - Nace una estrella

Alfonso Cuarón - Roma

Peter Farrelly - Green Book: una amistad sin fronteras

Spike Lee - El infiltrado del Kkklan

Adam McKay - Vicepresidente

Algunos nominados en televisión

Mejor serie dramática

The Americans

Guardaespaldas

Homecoming

Killing Eve

Pose

Mejor serie musical o comedia

Barry

The good place

Kidding

El método Kominsky

La maravillosa Sra. Maisel

Mejor miniserie

The alienist

El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A very english scandal