Roma y La favorita lideran las nominaciones al Óscar

Es la primera vez que una película extranjera y hablada en español, consigue tantas nominaciones a los premios de la Academia.

Tanto Roma como La favorita sumaron de a 10 nominaciones, fueron las más escuchadas en la mañana de este martes cuando los presentadores Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross presentaron los seleccionados para las 24 categorías de los Premios Óscar que se entregarán el próximo 24 de febrero en Los Ángeles.

Siguen en la lista de más cintas nominadas Nace una estrella de Bradley Cooper y Lady Gaga y Vice, con 8. Pantera Negra consiguió 7 nominaciones, El infiltrado del Kkklan 6 y Bohemian Rhapsody 5.

Varias sorpresas tuvo esta gala de nominaciones. Marina de Tavira, la actriz de reparto de Roma consiguió ser nominada en la categoría de Mejor actriz de reparto, hecho que no había sucedido en la temporada de premio. Ha actuado en cine y televisión, en 13 películas en total y se le recuerda por novelas como El Señor de los cielos e Ingobernable. También Yalitza Aparicio consiguió su nominación como Mejor actriz principal por su papel en Roma. Es su primera experiencia actoral y su primera nominación.

La segunda sorpresa es ver a dos nominadas como Mejor Película Extranjera en otras categorías, es el caso de la mexicana Roma y la polaca Cold War. Los directores de ambas cintas compiten en la categoría de Mejor director. En este apartado internacional Colombia, que estaba preseleccionada con Pájaros de verano, no consiguió figurar entre las cinco. Las nominadas allí fueron Alemania, Japón, Líbano, México y Polonia.

Otra cinta que no figuró en galardones anteriores y consiguió 3 nominaciones es la de los Hermanos Cohen, La balada de Buster Scruggs.

Estos son los nominados en las principales categorías

Mejor Película:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice



Mejor actriz principal

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Mejor actor principal

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Mejor director

Spike Lee - BlacKkKlansman

Paweł Pawlikowski - Cold War

Yorgos Lanthimos - The Favourite

Alfonso Cuarón - Roma

Adam McKay -Vice

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Mejor actriz de reparto

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Mejor gión adaptado

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Mejor guión original

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Mejor cinematografía

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

Mejor diseño de producción

Black Panther

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

Mejor diseño de vestuario

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

Mejor edición

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

Mejor película en lengua extranjera

Capernaum - Libano

Cold War - Polonia

Never Look Away - Alemania

Roma - México

Shoplifters - Japón