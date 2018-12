Universal prepara película con canciones de Prince

Tras el éxito de Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury, Hollywood ha salido a la caza de más éxitos musicales que le proporcionen nuevos taquillazos. Una de las piezas más codiciadas era la música del también fallecido Prince, cuyos derechos han ido a parar finalmente a Universal Pictures que ya está preparando un musical que contará con las canciones del artista, pero que no será un biopic.

Según informa Variety, The Prince State, asociación que presenta la vida y el trabajo de Prince y promueve su legado, ha sido el impulsor del proyecto. La película no incluirá elementos biográficos de la vida del cantante, fallecido en 2016, pero sí utilizará muchos de sus clásicos a modo de hilo conductor para relatar una historia ficticia y original.

Tras mantener conversaciones con múltiples estudios sobre la posibilidad de hacer un largometraje basado en los temas de Prince, finalmente The Prince State ha aceptado la oferta de la presidenta de Universal, Donna Langley, empeñada en conseguir los derechos de las canciones del artista.

Universal es la casa de numerosos y exitosos musicales como la franquicia de Mamma Mia, protagonizada por Amanda Seyfried, cuyo hilo conductor son las canciones del mítico grupo sueco ABBA y que ha acumulado 1.000 millones de dólares a nivel mundial. El estudio también está detrás de otros musicales como Los miserables, ganadora de tres premios Oscar, la saga Dando la nota o la multipremiada La La Land.

Además, la compañía está produciendo otra tanda de musicales que verán la luz en 2019. Se trata del mítico musical de Cats, protagonizado por Jennifer Hudson, Taylor Swift e Ian McKellen; y de Last Christmas, que contará con Emilia Clarke y Emma Thompson en el reparto principal y que con las canciones de George Michael.

Este es el tercer proyecto relacionado con el polifacético artista desde su muerte. La cineasta Ava DuVernay está preparando un documental de Prince con Netflix y Elizabeth Banks protagonizará para Paramount Queen For A Day, basada en una historia real de una mujer que ganó una cita con Prince.

El cantante estadounidense llegó a vender más de 100 millones de discos a nivel mundial. Fue ganador de ocho premios Grammy, la American Music Awards le otorgó seis reconocimientos, se alzó con un Globo de Oro y un Oscar a la Mejor Canción original por Purple Rain en 1984. Llegó a dirigir cuatro largometrajes: Under the Cherry Moon(1986), Sign o’ the Times (1987), Graffiti Bridge (1990), la secuela de Purple Rain y 3 Chains o’ Gold (1994). Además, en 1989, compuso la banda sonora de la película de Batman de Tim Burton.