¿Cómo es que recordamos las letras de una canción?

Si usted ha sido fanático del vallenato probablemente recuerde la letra de esta canción: “Te veo y me siento como aquel que esta muriendo de la dicha porque tiene al lado a la mujer que ama”, así dice el coro de Vivo en el Limbo, uno de los más grandes éxitos de Kaleth Morales, incluido en el disco La Hora de la Verdad (2004).

Es posible que haya cantado en su cabeza mientras leía esas líneas, aún si no es de los que escuchan este tipo de canciones o no la ha oído recientemente. Eso puede deberse a que su cerebro se ha encargado de almacenar ese tema a pesar del tiempo.

Así como esa hay muchas otras que quizá usted no recuerda que se sabe. Otro ejemplo es este: “qué cosa fuera, qué cosa fuera la maza sin cantera”, ¿la siguió cantando? Esa es La Maza de Silvio Rodríguez, pero también puede ocurrirle que en un momento inesperado empiece a cantar involuntariamente la pegajosa “Des-pa-cito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

El cerebro escucha

La conexión entre la música y las neuronas es activa, muchas áreas cerebrales se encienden cuando los oídos empiezan a recibir las primeras notas musicales.

El tono, el timbre, el ritmo, la melodía y la respuesta emocional propiciada por la música parecen tener localizaciones cerebrales distintas – afirmaba el neurólogo Manuel Arias Gómez en su texto Música y Neurología. – El timbre se procesa y percibe fundamentalmente en el hemisferio derecho, la melodía en ambos hemisferios y el ritmo y los elementos secuenciales atañen al izquierdo, según se ha demostrado.

Eso quiere decir que no todos los elementos entran a la cabeza de la misma manera, ni siquiera los lingüísticos como la letra. El estudio Learning lyrics: To sing or not to sing? dice que las canciones poseen características estructurales que pueden ser de mucha ayuda para recordar un texto.

“Las letras de las canciones usualmente están limitadas por la semántica y los patrones sonoros”, aseguran Amélie Racette e Isabelle Peretz en el texto. Eso quiere decir que la métrica de la música y el número de notas en el fragmento de una pieza pueden ser útiles para darle una señal al cerebro y que así recuerde ciertas palabras.

Un ritmo específico, una secuencia en el piano o incluso una pausa entre las notas podrían ser elementos que después de la repetición se vuelven señales que el cerebro atrapa. Como respuesta arroja palabras que ya estaban relacionadas, en parte por eso la música también puede ser un vehículo de enseñanza.

Una conexión emocional

Hay personas que recuerdan muy bien la letra de la primera canción que les dedicaron o se remontan a la infancia por las canciones que solían escuchar sus padres en esa época. Por eso, un factor adicional para tener en cuenta al entender por qué se queda grabada la letra de una canción en la cabeza son las emociones conectadas a un momento determinado y el instante en el que la persona escucha la música.

“Que pueda recordar (la canción) más o menos también depende del momento, de las circunstancias o de la experiencia que vive escuchando dicha canción. Si es un recuerdo que comportó mucha carga emocional, el cerebro consolida o almacena ese recuerdo de una forma más profunda, más duradera”, opina el músico Jordi A. Jauset, quien también es máster en Psicobiología y Neurociencia cognitiva.

¿Qué es lo que tiene el coro?

Muchas de las letras que una persona se aprende, a veces sin querer, pertenecen al coro de una canción. La razón podría radicar en algo muy sencillo: la repetición.

De manera simple, el coro es un estribillo que se ubica entre las estrofas o entre una estrofa y un puente (que precisamente está hecho para conectar dos partes de una canción).

El coro, por lo general, es la sección que más se repite y es ahí donde usualmente menor diferencia de letra y música: “allí un verso se repite al menos dos veces con muy pocas o con ninguna diferencia entre esas repeticiones”, dice el estudio Natural Language Processing of Lyrics escrito por Jose P. G. Mahedero, Álvaro Martínez y Pedro Cano.

Se ha tratado de descrifrar cuál es la clave para dar con un coro que se pegue más facilmente que otros. Una investigación de la Universidad de St. Andrews explicó que había que tener en cuenta elementos como la percepción, la predictibilidad, la potencia melódica y la recepción rítmica. Hicieron una ecuación relacionándolos y haciendo un análisis de las canciones existentes llegaron a la conclusión de que We Will Rock You de Queen es la más contagiosa de todas.