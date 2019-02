El genio Leonardo Da Vinci, en alta definición

Una de las 20 versiones del “Cristo como salvador del mundo” está en la Galería Nacional de Londres: Salvator Mundi. Esa pieza, precisamente, acababa de ser reconocida como un original de Leonardo da Vinci, figura central del Renacimiento y genio universal. También creador de esa obra que se convirtió en el “santo grial del arte”, la pintura más costosa del mundo (USD $ 450 millones).

Ahora a Leonardo no solo se le considera grande en el arte. Superó el espíritu de su tiempo y llevó al límite su creatividad: fue pintor, arquitecto, científico, ingeniero, escultor, filósofo, anatomista, músico, escritor, urbanista e inventor.

Detalles de su vida y obra pictórica se muestran en el documental Da Vinci. De Milán a la National Gallery de Londres, que se presentará el 25, 26 y 27 de enero en algunas salas de Cine Colombia del país.

EL COLOMBIANO habló con su director Phil Grabsky, prolífico documentalista inglés, sobre la obra del genio y su programa de promoción del arte a través del cine, Exhibition on screen (Exposición en pantalla).

Le conmueve hacer documentales de arte porque le enseñan que hay un lado positivo. “Demuestran lo que podemos hacer como humanos de una manera creativa, entusiasta y reveladora”.

De todos los trabajos que ha filmado de arte, ¿qué hace importante este sobre Da Vinci?

“En la historia han existido cientos de miles, tal vez millones de artistas. Es extraordinario que tal vez hayan 10 o 12 verdaderamente excepcionales y destacados artistas como Leonardo. Él es, sin duda, uno de los más grandes genios que ha dado la historia. Solo esto permite que haya un documental muy rico. Se muestran los elementos que caracterizaron a Leonardo da Vinci: diseño, invención, ciencia, arte, pero sobre todo de la exhibición que ocurrió en la Galería Nacional de Londres en 2012 sobre su trabajo”.

¿Qué la hace importante?

“Cualquiera que haya visto o se haya parado ante un Leonardo entendería por qué hacer un documental sobre su trabajo. Esta película está basada en la mayor exhibición de su obra que se haya hecho, o se vaya a hacer, porque nunca pasará de nuevo. Si uno es australiano, canadiense, sudafricano o colombiano le puede dedicar con facilidad 90 minutos. Por un lado su obra e historia es extraordinaria, por el otro, para ver sus obras en alta definición y en pantalla grande”.

Producir contenido de un personaje de este calibre debió ser difícil...

“La mayor fue grabar cada una de estas pinturas, en un mismo edificio, que valían billones de dólares, no millones. Tienes que tener muchos permisos para filmarlas. Si dañábamos una nos habría costado muchísimo repararla. Creo que ese es el asunto principal. Por varias razones filmamos el documental en la noche de inauguración de la exhibición, lo que fue también complicado porque la Galería estaba llena”.

¿Y cuál fue el mayor obstáculo que encontró?

“La gente va a las salas para ver grandes historias. Nos tomamos bastante tiempo asegurándonos que le dábamos a la audiencia una verdadera buena historia sobre Leonardo, no solo mostrándole pinturas o el museo. Queríamos que el espectador se sintiera dentro de lo que era”.

¿Una pieza como Salvator Mundi no se convirtió en un lío grabarla?

“En nuestra película fue la primera vez que fue grabada. Fue comprada por US $450.000 millones de dólares por la galería nacional de Abu Dhabi y es extraordinaria e increíble. Una pintura muy hermosa. Aún hay una discusión sobre si es o no un Leonardo original, pero como dice alguien del filme, ‘si no es de Da Vinci quién más la pintaría’. Nadie. Es de Leonardo, estoy seguro”.

¿Qué es el programa Exhibition on screen?

“Es una única forma de hacer proyectos sobre artistas y exhibiciones en galerías de arte para presentarlas en salas del mundo. Esto es posible gracias a la tecnología, que permite llevar producciones en alta definición a través de un disco duro –a diferencia de otros años en los que había que sacar rollos de celuloide–”.

¿Cuál es su alcance?

“Lo que uno espera es que estos trabajos sean vistos en países como Colombia. Hemos estado en 64 naciones con este proyecto y ustedes están en el top 10 que más lo ven. Cuando empezamos, todo el mundo pensaba que era una idea absurda, ahora nadie lo hace. La gente ama el arte y las grandes historias, es como una comunidad, y las audiencias son de todo tipo, jóvenes y viejas, mujeres y hombres”.

¿Desde cuando tomó la decisión de hacer películas?

“Desde joven quise ser un realizador. Ahora llevo 35 años y lo amo más que nunca. Es difícil, la financiación siempre es un problema, pero lo que ahora me gusta es la reacción positiva de las audiencias en todo el mundo”.