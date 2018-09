El padre Linero pide a la Iglesia su retiro del sacerdocio

El reconocido sacerdote Alberto Linero confesó al diario El Heraldo de Barranquilla que solicitó al Superior General de la Comunidad Eudista en Roma la dispensa para colgar los hábitos.

“Sí, ya escribí al padre general Jean-Michel Amouriaux (Superior General de la Congregación de Jesús y María —Padres Eudistas—). No me ha respondido, me imagino que debe estar esperando su junta general... La carta decía que quisiéramos iniciar un proceso de ver cómo me dispensa de mis compromisos sacerdotales”, afirmó al diario samario.

Linero, que cumplirá 50 años en octubre, dice que quiere vivir la vida de otra manera. “Esto es terrible, darlo a conocer así es como complicado, pero creo que es una cita de Adolfo Pacheco en ese vallenato que se llama ‘Me rindo majestad’. —Yo quiero vivir la vida de otra manera, yo quiero quemarla de otro modo, para que cuando llegue a viejo antes que muera no viva solo—. Algo así decía la carta”, afirmó al diario.

El sacerdote que oficiaba sus misas en la parroquia del Espíritu Santo, en el norte de Barranquilla es muy conocido en Colombia por su libro El man está vivo y por hacer parte de programas como Día a día del Canal Caracol y Mañanas BLU, de Blu Radio.

El padre es reconocido por sus posturas cercanas a los problemas sociales de las familias colombianas como la violencia intrafamiliar, drogadicción, entre otros temas.