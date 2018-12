Esa ayuda que llega por mano de los famosos

Colombia no es la excepción. En el país diferentes artistas han decidido hacer grandes donaciones de dinero o constituir sus fundaciones, como es el caso de Juanes (Fundación Mi Sangre), James Rodríguez (Fundación Colombia Somos Todos), Shakira (Fundación Pies Descalzos), Falcao García (Fundación Radamel por una Niñez Feliz), Carlos Vives (Tras la Perla De América) y J uan Guillermo Cuadrado (Fundación Juan Cuadrado). Aunque son más.

En 2005 la revista Time acuñó el término celanthropists (celebridades filantrópicas), aunque no tuvo mucho éxito. Sirve para describir un fenómeno que parece ser, por los ejemplos, cada vez más frecuente: las celebridades que realizan acciones o donaciones generosas para ayudar a comunidades vulnerables.

Las acciones que los famosos realizan tienen impacto no solo en los beneficiarios de sus programas sino también en sus seguidores, como lo afirma el catedrático Rafael Domínguez Martín en su artículo Celebridades y cooperación al desarrollo: “La percepción del público respecto a la preocupación de los famosos por estos problemas opera a partir de la propiedad transitiva de la empatía o la atracción: si Angelina quiere a los refugiados y tú quieres a Angelina , entonces acabas simpatizando con la causa de los refugiados por una especie de ósmosis afectiva. Es lo que se llama la pedagogía de las celebridades”.

No todo es color de rosa. Hay ojos críticos para estas intenciones de los artistas, argumentando que el uso de estas entidades puede ser para la evasión de impuestos. “Mucha gente puede desconfiar, pero no podemos cerrarle la puerta a intereses legítimos por mejorar la vida a los demás. En nuestro caso es evidente el compromiso e interés de Fonseca por las personas que necesitan ayuda. Él todos los días me pregunta por la fundación”, comentó Camilo Hoyos Gómez, cofundador de Gratitud.

Respecto a esto el psicólogo Ricardo Andrade comenta que “las motivaciones hay que evaluarlas individualmente. En unos puede ser un gesto real de solidaridad, otros por moda y en algunos podría ser lo que los psicólogos llaman una formación reactiva, una especie de culpa que los lleva a hacer cosas buenas para compensar”.

Sea una razón o la otra, las celebridades filantrópicas o “celántropos”, según el concepto de Time, tienen sus trabajos sociales. Gracias a su imagen tejen alianzas con sectores públicos y privados para visibilizar sus iniciativas o gestionar recursos adicionales, pues sus propuestas no funcionan solamente con sus aportes.

La fama, entonces, no solo para que otros los admiren. También para ayudar.