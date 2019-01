Así serán los Premios Globo de Oro este domingo

Desde las siete de la noche del domingo 6 de enero será transmitido en vivo y en directo a través de TNT y TNT Series los Premios Globo de Oro –en inglés: Golden Globe Awards–, ceremonia que inicia la tempora

La velada iniciará con la emisión de la llegada de los artistas en la tradicional alfombra roja, que será conducida por los presentadores de TNT Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky, quienes entrevistarán a los invitados. Posteriormente se dará inicio a la gala que será conducida por los actores Sandra Oh y Andy Samberg.

Cada año, los Globo de Oro marca el inicio de los premios que se entregan en la industria del cine y la televisión, y tanto sus nominaciones como sus ganadores sirven como un barómetro de aquellas producciones que serán las favoritas de las distintas ceremonias de reconocimiento de la temporada.

Los Premios son organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y entregan una serie de galardones a actores, actrices y directores que tuvieron un sobresaliente desempeño en sus trabajos, a las producciones más destacadas en diversas categorías y algunas menciones de carácter técnico.

Los títulos que se presentan como favoritos por su mayor cantidad de nominaciones son Vice, en cine, y The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, en televisión.

Este año, Vice obtuvo seis nominaciones y se convirtió en la película con más preferencias en el rubro de cine, entre las que destacan Mejor Comedia o Musical, Mejor Dirección (Adam McKay), Mejor Actor de Comedia o Musical (Christian Bale), Mejor Actor de Reparto (Sam Rockwell) y Mejor Actriz de Reparto (Amy Adams). La cinta está centrada en el ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, en el inmenso poder que consiguió al aceptar ser el compañero de fórmula de George W. Bush en lugar de ser la figura decorativa que en muchas ocasiones acompaña a ese cargo.

Sin embargo, la favorita para muchos especialistas es A Born is Star, que logró cinco nominaciones y es aspirante a la mayoría de los premios que suceden a los Globos de Oro. La nueva versión de la película protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson en 1976, compite en las categorías más destacadas de Drama, como con Mejor Película, Mejor Actriz (Lady Gaga), Mejor Actor (Bradley Cooper) y Mejor Director (Bradley Cooper). También tienen cinco nominaciones los títulos The Favourite y Green Book.

Bohemian Rhapsody, el filme dedicado a la vida del vocalista de Queen, Freddie Mercury, obtuvo dos nominaciones. Competirá en Mejor Película y su protagonista Rami Malek irá como Mejor Actor luego de que sus dos nominaciones anteriores como protagonista de Mr. Robot quedaran apenas como reconocimientos.

Roma, la película del director mexicano Alfonso Cuarón, estará en competencia como Mejor Película Extranjera, pero la excelencia de su trabajo le alcanzó para está en la nómina de Mejor Director y Mejor Guión.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story obtuvo cuatro nominaciones por Mejor Serie o Película, Mejor Actor (Darren Criss), Mejor Actor de Reparto (Edgar Ramírez) y Mejor Actriz de Reparto (Penélope Cruz) y es la principal serie candidata en el rubro televisión. Luego, con tres nominaciones, aparecen The Americans, Barry, Homecoming, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Sharp Objects y A Very English Scandal.

Julia Roberts (Homecoming), Jim Carrey (Kidding), Michael Douglas (The Kominsky Method), Amy Adams (Sharp Objects), Patricia Arquette (Escape at Dannemora), Laura Dern (The Tale), Antonio Banderas (Genius: Picasso), Hugh Grant (A Very English Scandal) y Penélope Cruz (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), talentos comunes en el mundo del cine, destacan esta vez por sus nominaciones individuales en el segmento televisivo.