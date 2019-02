Un reconocido supervillano del cine y un director de culto irán al Festival de Cartagena

En 2018 los famosas actores Tilda Swilton y Owen Wilson caminaron por Cartagena, observaron la imponencia de sus casonas y conocieron las murallas; también lo hizo el director mexicano de cine Arturo Ripstein. Este año, en La Heroica va a estar uno de los hermanos Coen, Ethan, además del actor Michael Shannon y el colombiano Víctor Gaviria.

Los reconocidos talentos del cine se reunirán en el FICCI (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias), que celebrará su edición número 59 entre el 6 y el 11 de marzo.

Las visitas fueron confirmadas por Felipe Aljure, director artístico del festival, esta mañana en la presentación oficial del FICCI que se hizo en el Centro Ático de la Universidad Javeriana, en Bogotá.

La edición que prepararon para este año celebrará la América Mestiza “con nuevas iniciativas y una amplia gama de experiencias en pantalla”, señaló el FICCI en un comunicado hace varios días.

Los invitados especiales

Ethan Coen ha realizado una carrera en conjunto con su hermano Joel, ambos se dedican a la producción, dirección y realización de guiones para cine. Entre los dos han conseguido cuatro Premios Óscar, dos BAFTA y un Globo de Oro. Han hecho películas como: No Country for Old Men (2007), A Serious Man (2009), La balada de Buster Scruggs (2018) y Fargo (1996), entre otras.

Michael Shannon es un actor estadounidense, ha actuado en películas como Revolutionary Road (2008), Nocturnal Animals (2016), The Shape of Water (2017) y Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), en la que actúa como el supervillano General Zod.

Víctor Gaviria es uno de los directores colombianos con más renombre, entre su filmografía están: La vendedora de rosas y La mujer del animal.

Adicionalmente, esta mañana se revelaron las películas que se presentarán en el encuentro:



Migración y mestizaje:

Nijole (Documental). Lituania, Colombia, Italia; The Fig Tree (Ficción). Israel; Alone At My Wedding (Ficción). Bélgica ; Eastern Memories (Documental). Finlandia ; Oreina (Ficción). España; Dios nunca muere (Corto). Estados Unidos y Vendo pipas (Corto). Colombia.

Muestra de Indias (Cortometrajes, largometrajes, documentales o ficción grabados en Cartagena):

El concursante (Largometraje, ficción). Colombia ; Atarraya (Corto). Colombia, Uruguay y El Boro (Corto). Colombia.

Hace calor (Cine que refleja el Caribe):

Miriam Miente. República Dominicana, España; Antojología de Carl Rigby. Nicaragua; Temblores. Guatemala, Francia; Miguelito. Australia, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y Havana From On High. Canadá, Venezuela.

Ficción (Colombia):

Monos (Alejandro Landes), Los silencios (Beatriz Seigner), Niña errante (Rubén Mendoza) y Los días de la ballena (Catalina Arroyave).

Ficción (internacionales):

Mataindios (Perú); Raia 4 (Brasil); The Dead and the Others (Portugal, Brasil); Tarde para morir joven (Chile, Argentina, Brasil, Países Bajos, Qatar) y El ombligo de Guie’ Dani (México)

Ficción (países diferentes a Colombia y Latinoamérica)

Never Look Away (Alemania); Good Morning (Líbano, Francia); Burning (Corea del Sur); Hotel by the River (Corea del Sur, Estados Unidos); Long Day’s Journey Into the Night (China); The Wild Pear Tree (Turquía, República de Macedonia, Francia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Suecia); Dogman (Italia, Francia); Mirai no Mirai (Japón); A Land Imagined (Francia, Países Bajos, Singapur) y The Mercy of the Jungle (Japón).

Documental (Colombia):

La venganza de Jairo, La fortaleza, Homo Botanicus, Lapü y La paz.