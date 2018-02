Si quiere saber qué está pasando en los periódicos, Ismael Nafria es el mejor para explicarlo

Al periodismo lo han llamado “el oficio más bello del mundo”. Esta frase se la atribuyen al Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, quien la pronunció ante la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, en un discurso que dio en la ciudad de Los Ángeles. Eso fue en 1966, antes de que se hiciera famoso por su majestuosa obra Cien años de Soledad.

Cuando se describe el periodismo de esa manera también se cita a Albert Camus, quien lo caracterizó así. Amobs coinciden en que es una labor llena de satisfacciones, pero también repleta de incertidumbres, más hoy.

Una de las crisis del periodismo llegó con la revolución digital, tema que conoce en profundidad Ismael Nafría: periodista, escritor, consultor y conferencista especializado en medios digitales y autor del libro La reinvención de The New York Times. Su texto hace una radiografía del cambio que le permitió a este periódico aumentar un 7,7% sus ingresos, en 2017, gracias a las suscripciones digitales.

En el famoso libro, cuyo éxito ha llevado a Nafria por todo el mundo y ahora lo trae a Medellín, el periodista cuenta cómo uno de los periódicos globales más importantes se ha transformado con éxito para que lo digital no sea un enemigo sino un aliado que le permite seguir narrando historias que sorprendan, visibilizar a quienes no pueden alzar la voz, explicar aquello que no es evidente y mostrar todas las opiniones y los puntos de vista, aunque sean adversos.

Nafria sostiene que las dos premisas del nuevo modelo del New York Times son ofrecer un producto de calidad adaptado a la era digital y mostrar a sus lectores que es un medio relevante e imprescindible.

Este best seller no es la única carta de presentación de Ismael. Además, tiene una amplia trayectoria como periodista independiente y es un “gran conocedor de internet y las nuevas Tecnologías de la Información”, según dice Javier Timón, Digital Analytics Manager en el Banco Santander, en España.

Nafría estará en Medellín gracias a Comfama y EL COLOMBIANO, instituciones que quieren contribuir a que los reporteros de Antioquia fortalezcan sus capacidades y tengan mejores herramientas para entender los desafíos del periodismo, ahora y en el futuro.

