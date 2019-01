Jericó, el pueblo que este fin de semana usted podrá leer

Viernes 25 de enero: “Jericó, el infinito vuelo de los días” de la directora Catalina Mesa (7:00 p.m. - 9:00 p.m.) en el Parque Principal de Jericó.

Sábado 26 de enero: Las lecturas que me hicieron escritor Héctor Abad Faciolince en conversación con Xavi Ayén (10:00 a.m. - 11:00 a.m.) en el Teatro Santamaría de Jericó.

Domingo 27 de enero: La poesía: más urgente que nunca

Horacio Benavides en conversación con Lucía Donadío (9:30 a.m. - 10:30 a.m.) en el Teatro Santamaría de Jericó.