La chef colombiana que cocina con comunidades vulnerables

Colombia tiene un restaurante entre los mejores del mundo. Así quedó consignado en el último ranking que hizo The World’s 50 Best Restaurants. Es el de Leo, de la chef Leonor Espinosa, allá en el pasaje Mompox, en Bogotá. Con este reconocimiento, ella ajusta tres premios en un año, y muy importantes. Ya había obtenido el Latin America’s Best Female Chef y el Basque Culinary World Prize 2017. Está feliz.

Es cierto, dice la cocinera, que los premios realzan el nombre de un chef y de su restaurante, pero, más que conseguirlos y tener una especie de chaqueta militar llena de medallas, serlo, señala, es tener una responsabilidad grande: más allá de mostrar el patrimonio gastronómico de un país, es trabajar en conectar los ingredientes de la biodiversidad con las comunidades que los dan.

Este último galardón que tuvo su cocina, y por supuesto el país, se demoró en llegar porque Colombia se está preocupando hace poco por mostrar su gastronomía. Ella se ha encargado de hacer esa tarea, en parte con su fundación, Funleo, con la que trabaja en distintos territorios con comunidades vulnerables para mejorar su bienestar a partir del patrimonio ideológico, del recetario y de la memoria histórica culinaria.

Para poder llegar y aportar conocimiento a estos lugares, Leo tiene que trabajar con un grupo interdisciplinario; por ejemplo, con expertos que conozcan de la antropología de la cocina colombiana. Así pues, no lo hace para tener las recetas que encuentra allí, sino para que las comunidades valoren el patrimonio como parte de su identidad y reconozcan ese valor culinario que genera desarrollo.

No es que ella vaya a robarse los ingredientes, como han dicho; de hecho, si se le pregunta por uno en especial ni lo recuerda, Leonor tiene mala memoria o, al menos, es selectiva, dice. Cuando piensa en las comunidades sí se le vienen a la cabeza los conflictos que hay allí, la calidad de vida, el tiempo que pasó en esos territorios que viven con tanta dificultad y, por supuesto, recuerda lo bonita que es la gente, que canta, que baila.

Para ella, son esos momentos los que fundamentan su cocina.

Le gusta trabajar en esos espacios e investigar porque de esa manera puede contribuir a que las personas mejoren sus condiciones de vida y disminuyan sus índices de pobreza, aprovechando las especies biológicas de sus territorios aptas para la culinaria.