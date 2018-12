La cultura, ese cuento al que todavía le faltan lectores

No se trata solamente de leer libros, escuchar música o ver cine. La Encuesta de Consumo Cultural del Dane, que define preferencias de actividades de los colombianos, incluye en el mismo envoltorio de “culturales” a las corridas de toros, las ferias municipales y el zoológico.

Por otro lado, asistir a espectáculos públicos sigue siendo importante para el colombiano y, particularmente, para el medellinense.

El informe de la web del Gobiermo Pulep, que monitorea artes escénicas y espectáculos en Colombia, muestra que Medellín se posici0nó como la segunda ciudad del país con mayor recaudo de contribución parafiscal por espectáculos públicos como conciertos, obras de teatro o danza. Este impuesto se reinvierte en la infraestructura del sector.

“Estas cifras dan cuenta que en Medellín cada vez se va más a este tipo de actividades”, comenta Lina Botero.

Así mismo, la Encuesta de Consumo Cultural en Colombia, publicada hace dos semanas, indica que dentro de la categoría de Espectáculos y Presentaciones, la asistencia a conciertos fue la más relevante, con un 31,6 %.

Otra mirada

No todos los datos son alentadores. El informe Medellín Cómo Vamos muestra un indicador alarmante. La gente no ve con interés la cultura, sobrepone otros temas como salud y educación. 34% no ve con interés ninguna actividad de esparcimiento. La cultura aparece en el último escalón de preferencias del paisa y de la administración municipal –tuvo el presupuesto más bajo (2 %) de todas las áreas para 2018–.

Para Juan Diego Mejía, esos porcentajes hablan de una apatía hacia este campo. “Nuestra sociedad todavía no tiene en su imaginario los asuntos culturales. Comparada con la salud, la cultura es marginal”.

Sin embargo, Lina Botero no lo ve así. “La cultura de todas maneras aparece en el top 10 de los intereses más importantes. Sigue siendo este un tema prioritario para el ciudadano”.

Así no sea lo principal para estos ni para la Administración, es claro que está entre sus rutinas diarias: sea leyendo un poema, asistiendo a un centro comercial, visitando la nueva sede de la Biblioteca Pública Piloto o viendo los hipopótamos del Nápoles. .