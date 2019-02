Una noche de Forever Tango en Medellín

En un juego de tensión y seducción se entrelazan los sonidos del bandoneón y el piano. Se tocan a veces de manera sutil y otras de una forma potente, como imponiéndose ante el otro. Esa dinámica, más emocional que lógica, se traslada a la danza y así es como empiezan a hacerse visibles los sentimientos.

“Yo usé el tango como un modo de expresión”, dice Luis Bravo, la mente detrás de Forever Tango, un espectáculo en el que se cuenta con gracia y elegancia la historia de esta música en Argentina y que este jueves se podrá ver en el Teatro Universidad de Medellín a las 8:00 p.m.

Bravo es además uno de los diez músicos sobre el escenario. A esa orquesta la acompaña un cantante y 14 bailarines que conforman siete parejas. En esta oportunidad a se unirá la artista boricua Lisa Sell Viera Caballero, conocida como India. Es la invitada especial. Las canciones que interpretará, alejándose de la salsa, son una sorpresa que se guarda para el público.

Hasta hace unos días el artista que participaría en las dos presentaciones en Bogotá (el 5 de febrero) y Medellín era el cantaor de flamenco Diego El Cigala, quien ganó un premio Grammy cantando tango, pero por problemas de salud se le recomendó guardar reposo.

No es la primera vez que esta función tiene el acompañamiento de artistas especiales. En otras oportunidades las voces de figuras como Gilberto Santa Rosa, Luis Fonsi y Concha Buika han complementado los bandoneones.

“La primera vez que yo vi este show lloré, me emocioné y se me pararon los pelos”, contó India, quien se ha inclinado por los tangos de los años 40. “Es un sueño, un honor y un privilegio hacer parte de este espectáculo en un país tan sagrado. Además es la primera vez que canto tango, así que estoy ansiosa”.

Esta puesta en escena hizo giras por todo Estados Unidos en sus primeros años, también se presentó sobre las tablas de Broadway en cuatro oportunidades. Tras casi 30 años desde su primera función, ya son ocho millones de personas quienes lo han visto en todo el mundo.

Colombia es solo la primera parada en esta gira que llegará a Miami, Lima, Guayaquil y México D.F.

Creando un universo

Forever Tango, conformado actualmente por casi 30 canciones, se estrenó el 23 de noviembre de 1990 en el Symphony Hall de San Diego. “Concibo este espectáculo desde un simple deseo de tocar con los amigos, hacer música y hacer tango”, cuenta su creador.

Lo diseñaron realmente en Argentina, lo ensayaron lo suficiente y lo llevaron para Estados Unidos. Después de ese debut fueron ocho semanas por la costa oeste de ese país.

En un principio contó la historia del género desde sus comienzos, “era una especie de enciclopedia del tango”. Esas primeras funciones hacían una revisión del tango a través de diferentes estilos, tiempos y bailes significativos de distintas épocas.

Luego de dar vueltas por el mundo y de tantas funciones, el show ha sufrido variaciones. Ahora es mucho más artístico, más teatral. Ya son cuatro generaciones diferentes de músicos y bailarines las que han pasado, así que cada una no solo ha aportado su talento sino sus ideas únicas para enriquecer cada presentación.

Para crear esta puesta en escena, Bravo no tuvo que indagar mucho ni irse lejos. Encontró inspiración en su gran pasión por el género y en su conocimiento musical.

El músico nació en la ciudad de Añatuya, en Argentina, pero siendo niño su familia lo llevo a vivir a Buenos Aires. Aprendió a tocar la guitarra desde los cuatro años y posteriormente se inclinó por el violonchelo.

“Me crié y me formé en la música clásica, el folclor, el tango y la ópera sobre todo. En algún momento creo que inconscientemente puse juntos todos estos elementos y nació esto”, recuerda.

Un género vivo y vigente

Para Bravo el tango es parte fundamental de su vida y ya lo ha descrito como una “música de inmigrantes”, precisamente por sus orígenes.

El tango fue creado por inmigrantes en Buenos Aires de 1890 –cuenta él– por todos esos europeos que vinieron a América y se juntaron con los nativos. Una mezcla entre caribeños, judíos, españoles, gitanos, alemanes, italianos y latinos dio como origen esta música maravillosa y fecunda que ha cautivado al mundo.

Aún después de casi tres décadas de que se imaginó Forever Tango, está convencido de que no había otro camino y no se cansa de este recorrido: “¿Pero es que cómo me voy a aburrir del tango? Sería como aburrirme de mi mismo o de la música”.