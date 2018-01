Échele un ojo a esos libros que cuentan sin palabras

Está bien que toda la gente que se vuelve lectora no comienza con ellos, pero hay algo en lo que coinciden bibliotecarios, profesores y promotores de lectura: estos materiales ayudan a que ese primer paso sea un asunto agradable, natural y, quizá, más efectivo.

Diego Aristizábal cree que esas obras no solamente las disfrutan los más pequeños. Ahora más que antes se está evidenciando que los adultos, cuando van a las librerías con los hijos, están viendo lo atractivos que resultan estos volúmenes que cada vez hacen más bellos, y se despierta en ellos un deseo profundo de que sus niños se lleven esos que el adulto quiere. Y cada vez se ven más casas, dice el director de la Fiesta del Libro, donde tienen volúmenes para niños que en realidad son para los adultos también.

“Si bien los niños más pequeños no saben leer, en el sentido de entender las letras y qué dicen entre ellas, ellos leen esos libros. Narran lo que ven. Se maravillan y sorprenden con las situaciones en que están los personajes de esos libros. Los libros ilustrados son la primera forma de leer”.

Al enfatizar que las palabras no son las únicas ayudas con que se cuenta en la enseñanza, dice que los volúmenes ilustrados son importantes porque están dirigidos a enseñar a pensar, hablar, a ensayar ser adulto. Esos libros, dice, son desafíos a los sentidos. Y es la forma como los niños conocen unos animales, plantas, el Sol y muchos elementos de la Naturaleza, con los que se les invita a contar historias.

La maestra Lucila González de Chaves sabe, como educadora, que en la enseñanza de cualquier área hay muchas herramientas válidas para conseguir la transmisión efectiva de conocimientos. No todas tienen que ver directamente con el lenguaje articulado.

Los libros van creciendo con los niños. ¡Ronquidos! es un libro de Michael Rosen, con ilustraciones de Jonathan Langley, publicado por Editorial Norma. En él, la primera escena, muy colorida, ocupa la página entera. Muestra un paisaje campesino, una casa y animales durmiendo.

“Todo estaba en silencio en la granja.

Perro estaba dormido.

Gato estaba dormido”.

En la segunda página: “Vaca estaba dormida”. Ya se imaginarán que, en efecto, hay una vaca plácidamente tendida en sobre el pasto... Y así van las páginas, mostrando lentamente la vida apacible de la granja.

Ya para los niños de unos siete años o cuando se han familiarizado con las letras, con sus formas y con el sentido que forman unas al juntarse con otras, hay libros con más palabras que los anteriores.

El árbol mágico es un volumen de Pedro Pablo Sacristán, un escritor que estudió ingeniería aeronáutica y pone a volar la imaginación de los niños con sus historias, e ilustraciones de Jaime Espinar Muñoz. En él, las páginas todavía están dominadas por las imágenes, pero los textos son de unas cuatro líneas en cada una de ellas. Comienza así:

“Hace mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás”.

La ilustración muestra lo que dice el texto: un campo dominado por un árbol en cuyo tronco hay un letrero. Un chico se detiene a leerlo.

Doris Henao, bibliotecóloga de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, sostiene que esos libros son fundamentales y constituyen una oportunidad para los niños para que creen sus historias con los animales y objetos que se ven en ellos, que son, por lo general, los mismos que lo rodean en su mundo, a partir de su imaginación.

Después, cuando los niños adquieren el conocimiento de las letras y se familiarizan con las palabras, vienen esos libros, como el de El árbol mágico, igualmente ilustrados y editados con delicadeza, pero acompañados con más palabras e ideas que les permite a los menores internarse en historias se sencillas.

“Además de los textos, hay otros sistemas de signos y códigos, como el de los símbolos, que también son imágenes, y también comunican”, explica Doris.

Está convencida de que esas imágenes son poderosas. Que a ella no se le olvidarán jamás algunos personajes, un elefante, una nube, que descubrió en esos libros ilustrados. Y ha hablado con muchas personas adultas que a quienes tampoco se le borrarán de la mente ciertos dibujos.

La bibliotecóloga recuerda los libros que, además de ser ilustrados, son animados. Se refiere a esos que tienen un mecanismo que permite a los niños moverlos para formar imágenes en tercera dimensión. Casas, animales, rocas, puentes.

Al igual que Lucila González de Chaves, Doris llama la atención sobre los materiales con los que están hechos los libros. Menciona volúmenes cubiertos en tela, que los niños pueden chupar y morder, especialmente para los menores de seis años de edad.

Cuando se crece más, los libros van creciendo en textos. Y aparecen los cuentos. Unos nuevos y los de toda la vida, como La princesa y el guisante, de Hans Christian Andersen:

“Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero con una verdadera princesa de sangre real. Viajó por todo el mundo buscando una, pero era muy difícil encontrarla, mucho más difícil de lo que había supuesto.

Las princesas abundaban, pero no era sencillo averiguar si eran de sangre real. Siempre acababa descubriendo en ellas algo que le demostraba que en realidad no lo eran, y el príncipe volvió a su país muy triste por no haber encontrado una verdadera princesa real”.

De estos cuentos hay cientos de ediciones, muchas de ellas acompañadas por ilustraciones maravillosas. Son tan seductoras las imágenes, que los lectores avezados siguen echándole el ojo a las ediciones de los textos que consideramos “serios”, digamos El Quijote, Los misterios de País, la Divina Comedia, cuando están acompañadas de ilustraciones. Detienen la lectura y se embelesan por minutos mirando las graciosas escenas que les cuentan cosas distintas a las que les narran las estilizadas palabras.