Carnal, esos chavos hablan muy extraño

Hoy muchos niños en Colombia no se amarran los cordones, se atan las agujetas; no suben lomas, sino que escalan colinas; no usan medias, sino calcetines; tampoco conocen el pantano, pero sí el lodo, y van a jugar al césped y no a la manga.

Los adolescentes, por su parte, usan expresiones como “no manches”, “pinche” o “carnal”, la mayoría de ellas tomadas de los “youtubers” o adoptadas de los diálogos de las series y películas que son dobladas en Miami y México.

El tema no es exclusivo de las nuevas generaciones, sino que ha obligado a los actores colombianos que trabajan en dramatizados internacionales, en especial los que producen Telemundo, Univisión o TV Azteca, a adoptar lo que estas empresas llaman “español neutro”, que no es más que hablar tal y como lo hacen en México o los latinos residentes en Estados Unidos.

Por eso, en una serie que tiene origen colombiano, como Sin senos sí hay paraíso, que realiza Telemundo, los actores deben hablar de coche, dinero y departamento y no de carro, plata o apartamento.

Buscan generalidad

A la actriz de voz y doblaje, además de cantante y locutora comercial, Daniela Sierra, le gusta emplear más el término español latino, en vez de español neutro.

“Lo que se busca es una generalidad, pese a que se usen términos que no son tan habituales en algunas regiones, por eso utilizamos palabras como auto, en vez de carro”, apunta Daniela al explicar que los tres rasgos que se tienen en cuenta en esa tarea de hacer más universal el lenguaje son musicalidad (acento), pronunciación y el vocabulario.

A partir de esos elementos se busca que los audios, aplica para textos, sean lo más entendible posible para la mayor cantidad de personas en toda la región.

La profesional, que lleva más de seis años trabajando en el tema y en la formación de voces, anota que, por ejemplo, en Colombia no se pronuncian bien las letras D y J.

Para ella, lo que se busca es una pronunciación correcta de todos los fonemas, respetando los diptongos, hiatos y las sinalefas (terminaciones de los fonemas).

Acerca de esta tendencia, la profesora e investigadora de la Universidad de Antioquia, Luz Stella Castañeda, afirma que en ningún momento se puede hablar de español neutro, porque en el lenguaje siempre hay componentes relacionados con la cultura.

La académica dice que desde la sociolingüística el lenguaje no se mira como correcto o incorrecto, sino que se analizan los fenómenos tal y como se presentan.

La profesional del lenguaje expresa que el llamado español neutro no es más que un fenómeno de intercomunicación, “supremamente acelerado. La intercomunicación que permiten la nueva tecnologías y eso necesariamente lleva a un enriquecimiento cultural y lingüístico”.

Un estudio de la Universidad Católica de Chile afirma que aunque esas palabras se aprendan, no necesariamente se anclan en el léxico de esos niños en la etapa adulta.

Lo cierto es que esta uniformidad, con palabras como auto, lodo o calcetines, impulsada por los medios de comunicación y la tecnología puede variar en cualquier momento.

La profesional en doblaje y locución, Daniela Sierra, dice que el español neutro no es más que una convención que varía según las decisiones estilísticas de las personas encargadas de dirigir los proyectos (doblajes o traducciones).

Mientras Pepa Pig siga al aire y los youtubers mexicanos, españoles y argentinos dominando las redes sociales, cada vez más se escuchará a los niños hablar como si fueran personajes de Discovery Kids o actores de una telenovela mexicana.