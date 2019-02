Viaje por La Habana con el mentor de Mario Conde

Ese reconocimiento no solo me salvó de la inopia absoluta porque había dejado mi trabajo como jefe de redacción en una revista, sino que significó una editorial con la cual he hecho toda mi carrera”.

En mis novelas no he hecho otra cosa que hablar del proceso social y político cubano, a través de una crónica que no tiene una primera lectura política. Aspiro que tenga una lectura social y, sobre todo, humana. Es una de mis obsesiones contar la vida cubana contemporánea”.

Con respecto a la utopía de una sociedad igualitaria en el siglo XX fracasó . No contó con algunos elementos que, creo yo, son indispensables y que el propio marxismo los explica, uno de ellos es la eficiencia económica. Si no hay una economía capaz de sostener un proyecto social, ese proyecto social comienza a deteriorarse.

“Especular con la historia que no ocurrió es un ejercicio muy osado y trato de no hacerlo. Cuando me piden que haga esta evaluación siempre digo que creo que Trotski hubiera hecho más o menos lo mismo que Stalin, pero se hubiera dado cuenta que no hacía falta matar a más de 20 millones de personas. Con matar a las 100 mil necesarias se podía lograr más o menos lo mismo. Las revoluciones son cruentas.

Eso se desarrolla en todo el siglo XX de una manera muy invasiva y creo que la sociedad cubana lo asume como uno de los referentes cotidianos. Incluso llega a un punto que una de las maneras de expresar la realidad es a través de expresiones del béisbol: estoy en tres y dos o lo cogieron fuera de base son frases que pasan del deporte a la expresión cotidiana”.

¿Qué tan buen pelotero era?

“Desde niño me crié jugando béisbol, soy un fanático absoluto de ese deporte y lo practiqué con mucha pasión pero con pocas capacidades deportivas y por eso dejé de jugarlo (risas). Yo creo que hubiera sido un buen manager. Si me preguntas cómo me considero como escritor, trataría de no responderte, pero si me preguntas cómo me considero como conocedor del béisbol te digo que soy una de las personas en Cuba que más sabe de pelota”.

Usted ha dicho que las entrevistas le quitan mucha energía, ¿qué actividades se la devuelven?

“Los encuentros con los amigos en La Habana son noches que disfruto muchísimo. El mismo hecho de tener tiempo para escribir. Los viajes de promoción me agotan mucho, pero tienen una parte satisfactoria porque me encuentro con viejos amigos, conozco gente, estoy cerca de lugares que me interesa conocer, o volver a ver, como es el caso de Medellín”.

El poeta cubano Eliseo Diego dijo: “Las diminutas dichas, que se aferran con sus mínimas garras a la vida, ¿serán el porqué sí de todo?” ¿Cuáles serían sus diminutas dichas?

“La primera de mis dichas ha sido poder vivir de escribir y haber encontrado una vocación. Creo que eso es un lujo para cualquiera que practique la literatura. Para mí trabajar es vivir. No como le ocurre, lamentablemente a mucha gente en el mundo, que su trabajo es su condena. Me satisface mucho levantarme en la mañana en mi casa en La Habana, tomarme mi café, mi yogur y sentarme frente al computador y comenzar a escribir, eso para mí es magnífico.

Otra de mis dichas ha sido tener una compañera durante 40 años que ha sido mi equilibrio emocional y mi contraparte intelectual. Nada de lo que he hecho lo hubiera podido hacer sin Lucía. Lucía es la persona que, sin ningún compromiso, funciona como mi segundo gran detector de mierda. Trato de tener el mío aceitado, pero si falla tengo el de Lucía. Es un juicio crítico muy visceral. Otra dicha es haber crecido en una familia muy normal, donde nunca me maltrataron y haber jugado béisbol cuando quise.

Al final del camino, con todos los pesimismos que me puedan acompañar en la despedida, pienso que he tenido una vida satisfactoria porque he podido hacer lo que he querido. Incluso, decidir vivir en Cuba porque tuve la posibilidad hace muchos años de irme y sé que mi vida hubiera sido diferente. En vez de tener un carro que ya tiene 22 años a lo mejor tendría un BMW, pero no tendría escrito los libros que tengo escritos ni hubiera hecho el trabajo que he hecho y eso fue una decisión consciente de la cual estoy satisfecho”