Después de tres intentos, el escritor Ricardo Silva Romero ganó este premio

Esto dijo el escritor durante el premio:

-“Noté que he estado viniendo al premio en estos años y he venido escribiendo libros que he querido presentarle a gente en específico”.

El libro de la envidia fue para su padre, Historia oficial del Amor para su madre y este último para su esposa Carolina.

-“Me parecía un cierre importante venir a presentar esta novela porque son las personas más importantes de mi vida”.

-“En el último semestre de literatura que yo cursé tuve un profesor que dijo que la novela había muerto. Creo que nadie le creyó mucho, él hablaba de que no era necesario hacer mimesis de lo social, que la escritura ahora era posmoderna. Esa era la conclusión de la carrera y yo lo recuerdo no por cobrárselo, sino que lo recuerdo porque en algún momento se llegó a pensar que la historia avanzaba y era irreversible. No era necesario hacer mimesis de la sociedad, que todo iba avanzando y el año 2016 nos probó que no hay que dar nada por sentado”.

-“Pensábamos que no era posible que un loco subiera al poder y acabara con el planeta como en las películas paranoicas de los sesenta, pero fue posible. Me gusta que la novela exista en tiempos de redes sociales en los que la gente actúa con pensamiento de manada, cuando hay esta manía constante de la lapidación”.

-“La novela enseña que no hay que dar nada por sentado. Creo que la novela devuelve el contexto que las redes que nos dominan hoy, nos quitan”.