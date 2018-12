Una apología de lo cotidiano hecha poesía

“Un día estábamos sentados frente al mar y pensé que en algún momento él iba a morir. Pensé que tendría que escribir algo póstumo para el sepelio. Le digo: “viejo estoy pensando en que te voy a escribir una carta cuando te murás”, se queda impactado y sigue mirando al mar. Pienso en una frase que no me puede faltar en ese escrito: él me enseñó a escribir. Hasta los 17 años yo estaba en la vida real. Mi papá es profesor de filosofía y yo siempre tenía una biblioteca cerca, pero nunca me interesó. No teníamos buena relación. Ahora, creo que todo es una consecuencia de esa influencia constante que él tuvo en mí”.