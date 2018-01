60 años y muchos aún quieren este gramófono

En la imagen, en plano general, se ve el escenario. En el medio hay un joven rapero con su gorra al revés y su ropa ancha. En la pantalla se ven rayos y desde los parlantes se escuchan truenos.

Eminem camina hacia una cama que hace parte de la escenografía, se sienta y empieza a cantar Stan, esa canción que fue número uno en 11 países, cuando la lanzó en 2000.

Hasta ese momento es un espectáculo normal en la entrega número 43 de los Premios Grammy de 2001.

Un minuto y 21 segundos después continúa Elton John, al piano, acompañando a Eminem. El británico hizo la parte que en la canción original interpretaba Dido.

La revista Rolling Stone de Estados Unidos reseñó esta como una de las presentaciones más memorables en la historia de estos galardones.

Eminem era criticado por sus letras misóginas, homofóbicas y violentas. Elton John defendió al artista y en la transmisión selló con un abrazo esta colaboración, una de las piezas más recordadas en los 60 años de esta ceremonia que premia a lo mejor de la música en inglés.

Desde el vestido verde de escotado prolongado de Jennifer López, hasta la falla de Adele cuando el micrófono cayó en el piano y dañó su presentación, estos premios tienen tantas anécdotas como leyendas.

No es fácil entender cómo Queen nunca obtuvo un gramófono. Estuvieron nominados cuatro veces y, por ejemplo, a la canción Bohemian Rapsody, que fue elegida como la mejor de la historia del rock por la revista Rolling Stone, le ganó en la categoría mejor interpretación dúo o grupo el tema Afternoon Delight de Starland Vocal Band. Eso en 1977. En 2004, sin embargo, intentaron reivindicarse un poco: la incluyeron en el hall de la fama de los Grammy.

En los últimos años, estos estímulos han bajado su popularidad, piensa Joaquín Pérez, locutor de la X. Los artistas, señala él, que han ganado no suenan mucho en el mercado colombiano, y a nivel global no todos los jóvenes se ven la ceremonia como ocurría años atrás, que era una cita obligada para los amantes de la música que sonaba en radio.

Igual considera que son, sin duda, los premios más prestigiosos de esta industria.

El director de desarrollo y marketing de Todelar, Carlos Javier Carvajal, quien cubrió para la radio en Medellín los Latin Grammy, los MTV y los Billboard, considera que, a pesar de los bajones, siguen siendo muy importantes.

“La primera palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en los Grammy es la exposición de los artistas a una industria que inicialmente era más crítica y hoy no lo es tanto. Tener un Grammy da prestigio, pero hoy, con la tendencia digital, la gente valida qué tan bueno es el artista ya no solo por ese galardón sino también por el tema de clics y las más sonadas en Internet”.

Con polémicas desde la alfombra roja, presentaciones inolvidables, dúos y colaboraciones impensables, esta noche será para la música en inglés. Igual premian un par de categorías latinas, otras mexicanas, algo de jazz y música gospel y clásica.

En general, se oirán esas canciones que ya no solo suenan en radio sino en plataformas de streaming.

Y para quienes la historia es lo de menos, cuando la transmisión para Colombia por el canal TNT termine (empieza a las 7:30 p.m.), se sabrá si Luis Fonsi se quedará con el gramófono a canción del año por la pegajosa Despacito, o le ganará Bruno Mars con That’s what I like