Este álbum de Britney Spears está cumpliendo 20 años

...Baby One More Time, mucho más que un álbum de pop adolescente de cuyo lanzamiento se cumplen este sábado 20 años, supuso no solo el inicio de la carrera discográfica de Britney Spears, sino que reformuló el género con una pauta tan singular que, junto con el grunge y el trip hop, marcó musicalmente su década.

Fundamental para ello fue la aportación tras los controles de Max Martin, entonces un joven productor y compositor sueco que se forjó en el glam-metal, pero que terminó mostrando un talento inusitado para las melodías de pop bailable, ámbito en el que su país ha mostrado una especie de aptitud natural desde los tiempos de ABBA.

Apadrinado por Denniz Pop, al primer álbum de Spears llegó después de trabajar para sus compatriotas de Ace of Base (en el disco The Bridge, 1995) y, sobre todo, en los dos primeros álbumes de Backstreet Boys, su debut homónimo de 1996 (un éxito en Europa antes que en EE.UU. del que terminaron vendiéndose 8 millones de unidades) y de Millenium (1999).

De su puño y letra y de su mentalidad como productor surgieron éxitos comerciales de la época como Everybody (Backstreet’s Back) o I Want It That Way, también ...Baby One More Time, el tema titular del disco de marras, que descartaron previamente tanto BSB como el trío de R&B TLC.