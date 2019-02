Alejandro Sanz estrenará canción con Nicky Jam

Las colaboraciones o “juntes” siguen dominando el mercado de la música, especialmente en Latinoamérica, donde cada vez es más frecuente ver a artistas de diferentes géneros musicales compartir sus canciones.

Uno de esos casos es el del español Alejandro Sanz que este jueves presentará un nuevo sencillo, Back in the city, junto a Nicky Jam. Con 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, 20 Grammy Latinos y 3 premios Grammy anglo, el pasado noviembre Sanz lanzó No tengo nada, primer anticipo del que será su duodécimo álbum de estudio como Alejandro Sanz, #ElDisco, que verá la luz “a mediados de 2019”, según comentó el propio artista a la agencia Efe.

Por su parte, los colombianos de Chocquibtown presentaron el video Pa’ olvidarte remix, junto a Zion & Lennox, Farruko y Manuel Turizo.

Este anuncio se suma al reconocimiento que la agrupación recibió por la canción Sencillo de oro, que ya supera los 4 millones de streams a nivel mundial en plataformas digitales y que cuenta con más de 28 millones de vistas en Youtube.