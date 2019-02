Alejandro Sanz y Nicky Jam estrenaron la canción Back in the City

Back In The City es el título del segundo sencillo de Alejandro Sanz, anticipo de su próximo álbum #ElDisco, su nuevo y esperado álbum que se publicará este 2019.

En Back In The City, el artista español cuenta con la participación del puertorriqueño Nicky Jam como invitado. El tema no está enmarcado en ningún género musical en particular, sino que hace un recorrido por diferentes sonidos, lo que le da una identidad propia.

Alejandro Sanz había presentado el primer adelanto de #ElDisco el pasado mes de noviembre con la canción No tengo nada, que ya tiene más de 20 millones de reproducciones.

En su cuenta en Instagram, Nicky Jam anotó que esta canción está dedicada a las personas que no puede regresar a su país. “Esta canción para que no pierdan la fe”.