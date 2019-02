Recuerdos de Alejo Durán, el juglar que tenía en su alma un pedazo de acordeón

Pedazo de acordeón

Este pedazo de acordeón

Ay donde tengo el alma mía

Allí tengo mi acordeón

y parte de mi alegría.

Por si acaso yo me muero

yo le hablo de corazón

Ay, me llevan al cementerio este pedazo de acordeón



039

Cuando yo venía viajando bajaba con mi morena

al llegamo’ a la carretera

allí me dejó llorando

Es que me duele y es que me duele y es que me duele válgame Dios.

039, 039, 039 se la llevó.



La cachuca bacana

Oye lo que dice Alejo con su nota pesarada / quien como el guacharaquero con su cachucha bacana / Jaime sí (3x) y Alejo no / Con mi nota pesarada yo no sé lo que me pasa / Con su cachucha bacana el vacila a las muchachas



Altos del Rosario

Lloraban los muchachos / Lloraban los muchachos

Lloraban los muchachos

Cuando di mi despedida

Yo salí del alto

Yo salí del alto

Yo salí del alto

En la Algeria María