Siete canciones para recordar a Bob Marley en su cumpleaños

Un día como hoy en 1945, nació Bob Marley, el mayor exponente que tuvo el reggae a nivel mundial. El músico jamaiquino vendió más de 11 millones de discos en toda su carrera junto a su grupo musical The Wailers.

En su infancia creció entre mucha pobreza en Trenchtown un barrio de Kingston. Pero a pesar de sus dificultades conoció la música y se refugió en ella.

En 1963 fue que empezó su carrera musical en forma cuando formó el grupo Wailing Wailers junto a dos amigos. El grupo se separó por un tiempo y luego se convirtió en The Wailers. Fue hasta 1972 que el grupo obtuvo un contrato con Island Records y ganó popularidad fuera de Jamaica.

Marley se acercó mucho al movimiento rastafari y se manifestó constantemente sobre temas políticos. Vivió en Londres por un tiempo después de que sobreviviera a un atentado en el que pretendían matarlo.

Entre sus mayores éxitos figuraron canciones como Jamming, del álbum Exodus (1977) nombrado como el álbum del siglo por la revista Time.

Otro de los temas más recordados fue Is This Love que estuvo incluido en el álbum Kaya de 1978, el décimo del grupo. El disco también incluyó canciones como Sun Is Shinning, She’s Gone y Misty Morning.

También estuvieron Redemption Song y Could You Be Loved, canciones que hicieron parte del álbum Uprising lanzado en 1980, el último de la discografía de Bob Marley & The Wailers antes de su muerte. De acuerdo a la página Genius, Could You Be Loved fue escrita en un avión mientras los miembros del grupo experimentaban con la guitarra.

Falleció a los 1981 en Miami, Florida, después de padecer cáncer durante unos años. A su funeral asistieron aproximadamente 30 mil personas que lo despidieron como a un héroe nacional en un estadio de Kingston.

The Wailers siguió presentándose en vivo con el repertorio que los hizo famosos junto a Marley. Canciones como Buffalo Soldier se publicaron dos años después del fallecimiento del artista en el álbum Confrontation (1983).

Por su parte, algunos de los hijos del cantante también decidieron dedicarse a la música. Tanto Damian Marley, uno de sus hijos, como The Wailers se han presentado en Colombia en distintas ediciones del Festival Estéreo Picnic.

El cantante nunca recibió una nominación al premio Grammy en vida, pero fue homenajeado por la Academia de Grabación con una mención a los logros en su carrera artística en la ceremonia de 2001.

Ya que este miércoles se cumplen 74 años de su nacimiento, EL COLOMBIANO le recomienda siete canciones para que recuerde a Bob Marley con música:

Could You Be Loved - Bob Marley & The Wailers